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10 декабря, 09:56

Сбежавший из РФ Покровский* переоформил на жену квартиру, которую никто не хочет покупать

SHOT: Максим Покровский* переоформил на жену московскую квартиру для продажи

<p>Лидер музыкальной группы "Ногу свело" Максим Покровский*. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/nogu_svelo_band/289" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Ногу свело!"</a></p>

Лидер музыкальной группы "Ногу свело" Максим Покровский*. Обложка © Telegram / "Ногу свело!"

Лидер группы "Ногу свело" Максим Покровский* переоформил квартиру в Москве за 25,7 миллиона рублей на свою жену. Музыкант пошёл на этот шаг, чтобы поскорее продать жильё, которое никто не хочет покупать. Об этом сообщает SHOT.

  • Квартира Покровского* в Москве. Фото © Telegram / SHOT
    Квартира Покровского* в Москве. Фото © Telegram / SHOT
  • Квартира Покровского* в Москве. Фото © Telegram / SHOT
    Квартира Покровского* в Москве. Фото © Telegram / SHOT
  • Квартира Покровского* в Москве. Фото © Telegram / SHOT
    Квартира Покровского* в Москве. Фото © Telegram / SHOT

Квартира Покровского* в Москве. Фото © Telegram / SHOT

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По данным телеграм-канала, четырёхкомнатную квартиру площадью 110 квадратов Покровский* переоформил по брачному договору на супругу Татьяну. Сделка была зарегистрирована 15 ноября, кадастровая стоимость недвижимости составляет 15,9 миллиона рублей.

В настоящее время квартиру временно сняли с сайтов по продаже недвижимости, уточняет телеграм-канал. Объявление снова появится, когда супруга музыканта разберётся со всеми вопросами по документам. Сам же артист приехать в Москву не может.

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Напомним, Покровский* после переезда решил продать свою четырёхкомнатную квартиру, но покупатели отказываются от сделки, когда узнают имя владельца. Процесс продажи затрудняется ещё и тем, что музыкант не может вернуться в Россию. После начала СВО Покровский* делал антироссийские заявления, а в марте 2023 года Минюст внёс его в реестр иноагентов.

* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Дарья Нарыкова
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