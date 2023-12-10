Сбежавший из РФ Покровский* переоформил на жену квартиру, которую никто не хочет покупать

Лидер группы "Ногу свело" Максим Покровский* переоформил квартиру в Москве за 25,7 миллиона рублей на свою жену. Музыкант пошёл на этот шаг, чтобы поскорее продать жильё, которое никто не хочет покупать. Об этом сообщает SHOT.







По данным телеграм-канала, четырёхкомнатную квартиру площадью 110 квадратов Покровский* переоформил по брачному договору на супругу Татьяну. Сделка была зарегистрирована 15 ноября, кадастровая стоимость недвижимости составляет 15,9 миллиона рублей.

В настоящее время квартиру временно сняли с сайтов по продаже недвижимости, уточняет телеграм-канал. Объявление снова появится, когда супруга музыканта разберётся со всеми вопросами по документам. Сам же артист приехать в Москву не может.