Уехавшая из России Саша Савельева продолжает приезжать в свою шикарную московскую квартиру
SHOT: Переехавшая в Израиль Саша Савельева продолжает наведываться в Москву
Саша Савельева с мужем Кириллом. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / sasha_savelieva
Уехавшая из России певица Саша Савельева время от времени продолжает появляться в своей роскошной квартире на севере Москвы. Как сообщает SHOT, артистку буквально месяц назад застали в столице.
Дом Савельевой и её матери в Москве, где она до сих пор прописана. Видео © Telegram / SHOT
По данным телеграм-канала, Савельева и её супруг — актёр Кирилл Сафонов — владеют 110-метровой трёхкомнатной квартирой в столичном районе Строгино на улице Твардовского. Стоимость подобных квартир начинается от 50 миллионов рублей. Пять лет назад экс-участница группы "Фабрика" переписала жильё на имя мужа. При этом соседи утверждают, что до недавнего времени они регулярно видели Савельеву в доме. Со слов консьержа, артистка уехала всего около месяца назад. Однако сама звезда продолжает утверждать в соцсетях, что она вместе с семьёй якобы уже 14 лет живёт в Израиле.
Также удалось выяснить, что Савельева до сих пор прописана в 60-метровой квартире её матери. Дом находится в том же районе на улице Таллинской, примерная стоимость жилья — 17 миллионов рублей. Интересно отметить, что на этот адрес продолжают приходить заказные письма и штрафы от ГИБДД на имя певицы.
Ранее Лайф сообщал, что общественники движения "Ветераны России" обратились в Минюст с просьбой признать иноагентом мужа Савельевой. Кроме того, активисты также потребовали проверить 50-летнего Кирилла Сафонова на спонсирование украинской армии.