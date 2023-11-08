Уехавшая из России Саша Савельева продолжает приезжать в свою шикарную московскую квартиру

Уехавшая из России певица Саша Савельева время от времени продолжает появляться в своей роскошной квартире на севере Москвы. Как сообщает SHOT, артистку буквально месяц назад застали в столице.

Дом Савельевой и её матери в Москве, где она до сих пор прописана. Видео © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, Савельева и её супруг — актёр Кирилл Сафонов — владеют 110-метровой трёхкомнатной квартирой в столичном районе Строгино на улице Твардовского. Стоимость подобных квартир начинается от 50 миллионов рублей. Пять лет назад экс-участница группы "Фабрика" переписала жильё на имя мужа. При этом соседи утверждают, что до недавнего времени они регулярно видели Савельеву в доме. Со слов консьержа, артистка уехала всего около месяца назад. Однако сама звезда продолжает утверждать в соцсетях, что она вместе с семьёй якобы уже 14 лет живёт в Израиле.

Также удалось выяснить, что Савельева до сих пор прописана в 60-метровой квартире её матери. Дом находится в том же районе на улице Таллинской, примерная стоимость жилья — 17 миллионов рублей. Интересно отметить, что на этот адрес продолжают приходить заказные письма и штрафы от ГИБДД на имя певицы.