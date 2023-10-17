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17 октября, 10:46

Переехавшего в Израиль российского актёра и мужа певицы Саши Савельевой требуют признать иноагентом

SHOT: Общественники попросили Минюст признать актёра Сафонова иноагентом

<p>Саша Савельева с мужем Кириллом. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / sasha_savelieva</p>

Саша Савельева с мужем Кириллом. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / sasha_savelieva

Общественники движения "Ветераны России" обратились в Минюст России с просьбой признать иностранным агентом мужа певицы Саши Савельевой — актёра Кирилла Сафонова. Как сообщает SHOT, активисты также потребовали проверить 50-летнего артиста на спонсирование украинской армии.

После начала специальной военной операции Сафонов, имеющий израильское и российское гражданства, а также недвижимость в Тель-Авиве, вместе с семьёй переехал в Израиль, откуда теперь периодически публикует посты в поддержку Украины и критикует действия России. Также актёр выставлял в "Инстаграме"* фото сына с отрывком из песни группы "Океан Эльзы" на украинском языке. При этом, как утверждают общественники, Сафонов продолжает зарабатывать в России: снимается в отечественных фильмах и играет в "Современнике".

Примечательно, что в мае текущего года Саша Савельева рассказала поклонникам, что они уже 14 лет живут в Израиле.

Актёра Белого требуют признать иноагентом и наказать за дискредитацию ВС РФ

Актёра Белого требуют признать иноагентом и наказать за дискредитацию ВС РФ

Ранее Лайф сообщал, что актёра Алексея Панина требуют признать иноагентом. С такой просьбой в Генпрокуратуру России обратился глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

* Cоцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta**, которая признана в РФ экстремистской.

** Компания Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории Российской Федерации.

Наталья Исакова
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