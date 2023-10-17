Переехавшего в Израиль российского актёра и мужа певицы Саши Савельевой требуют признать иноагентом

Общественники движения "Ветераны России" обратились в Минюст России с просьбой признать иностранным агентом мужа певицы Саши Савельевой — актёра Кирилла Сафонова. Как сообщает SHOT, активисты также потребовали проверить 50-летнего артиста на спонсирование украинской армии.

После начала специальной военной операции Сафонов, имеющий израильское и российское гражданства, а также недвижимость в Тель-Авиве, вместе с семьёй переехал в Израиль, откуда теперь периодически публикует посты в поддержку Украины и критикует действия России. Также актёр выставлял в "Инстаграме"* фото сына с отрывком из песни группы "Океан Эльзы" на украинском языке. При этом, как утверждают общественники, Сафонов продолжает зарабатывать в России: снимается в отечественных фильмах и играет в "Современнике".

Примечательно, что в мае текущего года Саша Савельева рассказала поклонникам, что они уже 14 лет живут в Израиле.

Ранее Лайф сообщал, что актёра Алексея Панина требуют признать иноагентом. С такой просьбой в Генпрокуратуру России обратился глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.