Актёра Панина требуют признать иноагентом
Бородин попросил Генпрокуратуру признать актёра Панина иноагентом
Актёр Алексей Панин. Обложка © ТАСС / Дмитрий Серебряков
Скандально известного актёра Алексея Панина требуют признать иноагентом в России. По данным SHOT, с такой просьбой в Генпрокуратуру РФ обратился глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.
Это уже второе обращение Бородина относительно Панина. На этот раз общественник просит проверить все скандальные высказывания актёра о России, властях и СВО.
Напомним, 5 сентября стало известно о задержании Панина в Таллине после пьяного дебоша. Актёр бил посуду и ломился к незнакомым людям в отеле, разнёс собственный гостиничный номер, скандалил в стриптиз-клубе и даже справил нужду прямо на тротуаре. Из полиции Панина увезли в вытрезвитель. В России на артиста заведено уголовное дело об оправдании терроризма после подрыва Крымского моста.