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14 сентября, 15:05

Актёра Панина требуют признать иноагентом

Бородин попросил Генпрокуратуру признать актёра Панина иноагентом

<p>Актёр Алексей Панин. Обложка © ТАСС / Дмитрий Серебряков</p>

Актёр Алексей Панин. Обложка © ТАСС / Дмитрий Серебряков

Скандально известного актёра Алексея Панина требуют признать иноагентом в России. По данным SHOT, с такой просьбой в Генпрокуратуру РФ обратился глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

Это уже второе обращение Бородина относительно Панина. На этот раз общественник просит проверить все скандальные высказывания актёра о России, властях и СВО.

"В глаз получишь!": Панин* устроил дебош в эстонском стриптиз-клубе после "фекального шоу" в отеле

"В глаз получишь!": Панин* устроил дебош в эстонском стриптиз-клубе после "фекального шоу" в отеле

Напомним, 5 сентября стало известно о задержании Панина в Таллине после пьяного дебоша. Актёр бил посуду и ломился к незнакомым людям в отеле, разнёс собственный гостиничный номер, скандалил в стриптиз-клубе и даже справил нужду прямо на тротуаре. Из полиции Панина увезли в вытрезвитель. В России на артиста заведено уголовное дело об оправдании терроризма после подрыва Крымского моста.

В Таллине и Риге отменили спектакли с Паниным после "фекального" шоу и дебоша в стриптиз-клубе

В Таллине и Риге отменили спектакли с Паниным после "фекального" шоу и дебоша в стриптиз-клубе

Александра Вишнякова
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