Камеры сняли, как пьяный Панин* заложил фекальную "бомбу" на эстонской земле

Скандальное задержание в Эстонии актёра Алексея Панина* обретает новые подробности. Оказывается, всё началось с его "похода в туалет". Кадры публикует Mash.

Камеры наружного видеонаблюдения сняли Алексея Панина* в Таллине. Фото © t.me / Mash

Камеры наружного видеонаблюдения сняли Алексея Панина* в Таллине. Фото © t.me / Mash

По данным телеграм-канала, покинувшему Россию артисту вдруг приспичило в туалет около массажного салона "Здрава" на улице Пунане. Он решил не держать в себе и, словно собачка, сделал свои дела прямо около двери, а подтёрся растущей на газоне травой.

Заложенная "бомба" не осталась незамеченной местными жителями, которые тут же поспешили вызвать таллинскую полицию. Уже после этого Панин* устроил пьяный дебош, когда попытался вломиться в квартиры местных жителей.