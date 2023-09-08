Камеры сняли, как пьяный Панин* заложил фекальную "бомбу" на эстонской земле
Mash: Дебош Панина* в Эстонии начался с похода в туалет у дверей массажки
Скандальное задержание в Эстонии актёра Алексея Панина* обретает новые подробности. Оказывается, всё началось с его "похода в туалет". Кадры публикует Mash.
По данным телеграм-канала, покинувшему Россию артисту вдруг приспичило в туалет около массажного салона "Здрава" на улице Пунане. Он решил не держать в себе и, словно собачка, сделал свои дела прямо около двери, а подтёрся растущей на газоне травой.
Заложенная "бомба" не осталась незамеченной местными жителями, которые тут же поспешили вызвать таллинскую полицию. Уже после этого Панин* устроил пьяный дебош, когда попытался вломиться в квартиры местных жителей.
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Напомним, 5 сентября стало известно о задержании Панина* в Таллине после пьяного дебоша: актёр бил посуду и ломился к незнакомым людям в полной уверенности в том, что находится в своём отеле. Местные СМИ сообщали, что сначала его увезли в полицию, а после доставили в вытрезвитель. При этом теперь скандалиста могут депортировать в Россию, где ему грозит до пяти лет колонии. Кстати, адвокат посоветовала ему не возлагать большие надежды на защиту Эстонии в этой ситуации. А психолог увидела в нём неповзрослевшего маменькиного сынка, который таким образом пытается привлечь внимание.
* Признан в России иностранным агентом.
ТАСС / Серебряков Дмитрий