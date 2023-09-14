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14 сентября, 10:51

В Таллине и Риге отменили спектакли с Паниным после "фекального" шоу и дебоша в стриптиз-клубе

В Эстонии отменили спектакль с Алексеем Паниным после его пьяных выходок

В Эстонии объявили об отмене комедийного спектакля "Скамейка" с участием актёра Алексея Панина и украинской актрисы Веры Куценко после его дебоша и привода в полицию. Об этом пишут местные СМИ.

"Посчитали проведение спектакля невозможным. Решение об этом было принято ещё в августе", — подтвердили организаторы из Artmusic.

Мероприятия должны были пройти в Центре русской культуры в Таллине 14 октября. Однако с момента старта продажи билетов, несмотря на их низкую стоимость, покупатели шли неохотно. То же самое касается спектакля в рижском Доме латышского общества, запланированного 15 октября. Официально организаторы не стали связывать отмену постановок с поведением артиста. А сам Панин в ответ обвинил компанию в том, что не было сделано ничего для рекламы и раскрутки спектаклей.

Панин* приписал себе звание народного артиста РФ во время дебоша в стриптиз-клубе

Панин* приписал себе звание народного артиста РФ во время дебоша в стриптиз-клубе

Напомним, 5 сентября стало известно о задержании Панина в Таллине после пьяного дебоша. Актёр бил посуду и ломился к незнакомым людям в отеле. Он разнёс собственный гостиничный номер, а потом скандалил в стриптиз-клубе. Артист также попал на камеры, когда справил нужду прямо на тротуаре. Из полиции Панина* увезли в вытрезвитель и затем отпустили. В России на артиста заведено уголовное дело об оправдании терроризма после подрыва Крымского моста.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Савостьянов

Татьяна Миссуми
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