В Таллине и Риге отменили спектакли с Паниным после "фекального" шоу и дебоша в стриптиз-клубе

В Эстонии объявили об отмене комедийного спектакля "Скамейка" с участием актёра Алексея Панина и украинской актрисы Веры Куценко после его дебоша и привода в полицию. Об этом пишут местные СМИ.

"Посчитали проведение спектакля невозможным. Решение об этом было принято ещё в августе", — подтвердили организаторы из Artmusic.

Мероприятия должны были пройти в Центре русской культуры в Таллине 14 октября. Однако с момента старта продажи билетов, несмотря на их низкую стоимость, покупатели шли неохотно. То же самое касается спектакля в рижском Доме латышского общества, запланированного 15 октября. Официально организаторы не стали связывать отмену постановок с поведением артиста. А сам Панин в ответ обвинил компанию в том, что не было сделано ничего для рекламы и раскрутки спектаклей.