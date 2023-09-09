Панин* приписал себе звание народного артиста РФ во время дебоша в стриптиз-клубе

Очевидцы сняли на видео, как Панин*, после того как разбил посуду, стал заявлять администратору, что он "народный артист Российской Федерации", хотя таковым не является. Девушку это явно не впечатлило, она сразу же напомнила, где Панин* находится.

Напомним, в отношении Алексея Панина* было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ за его публичные высказывания в поддержку терроризма и за оправдание подрыва Крымского моста в октябре 2022 года. МВД РФ объявило актёра в розыск. А 31 июля на ютуб-канале "Осторожно: Собчак" Панин* дал интервью блогеру Ксении Собчак, после публикации которого Лига безопасного интернета обратилась в СКР с просьбой проверить журналистку и артиста на публичное оправдание терроризма. Как подчеркнула глава лиги Екатерина Мизулина, Панин*, в частности, призвал к развалу России и убийству президента РФ. По её словам, к ответственности за оправдание терроризма можно привлечь и Собчак. Она хоть и не говорила подобных вещей, но является распространителем этих заявлений.