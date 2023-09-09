"В глаз получишь!": Панин* устроил дебош в эстонском стриптиз-клубе после "фекального шоу" в отеле

В истории со скандальными приключениями актёра Алексея Панина* в эстонском Таллине появились новые подробности. Напомним, что в ночь с 4 на 5 сентября он испражнился у подъезда в одном из жилых районов и организовал потасовку с туристами из Финляндии. Очевидцы вызвали наряд полиции, после чего сотрудники увезли артиста в отель, но вместо того, чтобы отсыпаться, он испражнился на кровать в своём же номере, стал бегать голым по коридору и стучаться в двери. Администрация вызвала ЧОП, в результате Панина* выгнали из отеля.

Панин* устроил дебош на ресепшене в эстонском стриптиз-клубе и разбил посуду. Видео © Telegram / Mash

Как уточняет телеграм-канал Mash, после этого артист отправился в стриптиз-клуб, где снял комнату с джакузи и устроил дебош на ресепшене. Панин* разбил посуду и ранил осколком стекла администраторшу. При этом он приписал себе звание народного артиста России, однако сотрудницу эстонского заведения это не впечатлило. На место снова приехали правоохранители, которые задержали буйного актёра. Вечером 5 сентября артист вышел и на следующее утро улетел из Эстонии. При этом, так как он является гражданином Испании, о депортации в Россию речи не было. В РФ Панину* грозило бы до пяти лет колонии по делу об оправдании терроризма.

Как сообщал Лайф, 5 сентября стало известно о задержании Панина* в Таллине после пьяного дебоша: актёр бил посуду и ломился к незнакомым людям в полной уверенности в том, что находится в своём отеле. Местные СМИ сообщали, что сначала актёра увезли в полицию, а после доставили в вытрезвитель.