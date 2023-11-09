Сбежавший в США Покровский* не может продать четырёхкомнатную квартиру в Москве

Сбежавший в США лидер группы "Ногу свело!" Максим Покровский* не может продать свою четырёхкомнатную квартиру в Москве. Как сообщает SHOT , покупатели отказываются от сделки после того, как узнают имя владельца.

Квартира музыканта площадью 110 квадратных метров с двумя санузлами расположена на западе столицы. Это уютное гнёздышко Покровский* приобрёл ещё в 1999 году. Однако из-за непопулярности его концертов за границей он решил продать недвижимость в России, чтобы улучшить своё финансовое положение. Стоимость квартиры с мебелью — 25,7 миллиона рублей.

Как уточняет телеграм-канал, фронтмен группы "Ногу свело!" не может продать квартиру не только из-за отсутствия желающих её купить, но и с юридической точки зрения. Сам музыкант в Россию приехать не может, поэтому жильё нужно переоформить на жену, чтобы она прилетела в Москву, выписала из квартиры детей и продала недвижимость, если всё же найдутся покупатели. Последний раз соседи видели семью певца в квартире около года назад.