5 волшебных фраз, которые говорят только лучшие в мире бабушки Родители могут и поругать, и повоспитывать, а бабушка — сама доброта, любовь и принятие. Но как у неё это получается? Секрет в тёплых словах! 1 декабря, 14:30 Shutterstock

Бабули никогда не жалели самых ярких эпитетов, чтобы сказать, какие мы хорошие, как они нас любят, что у нас в жизни всё непременно получится... А ведь это так важно для любого человека — и взрослого, и маленького. И пусть у многих уже нет бабушек рядом, их золотые фразы невозможно забыть.

1. "Я верю в тебя"

Что говорить бабушке, чтобы внуки в ней души не чаяли. Фото © Shutterstock

Эти слова можно говорить не только малышке, которая пытается пирамиду построить, но и школьнику, участвующему в марафоне. Или выпускнику перед экзаменом, да и любому (даже взрослому) человеку. Очень часто родители от детей требуют слишком многого, а бабушка — это человек, который всегда в успех внуков по-настоящему верит. А поддержка, пусть и на словах, играет большую роль в жизни. Даже когда внук не одержал победу в том или ином начинании, он знает, что бабуля всё равно в него верит и оценит старания.

2. "Давай подую, и всё пройдёт"

Сколько раз эти слова слышали дети после падений с велосипеда или дерева и драки во дворе… И нередко после таких случаев на помощь приходит бабуля с тёплыми словами, и желание рыдать на весь двор куда-то улетучивается. Достаточно забраться к ней на колени, она подует, и вуаля — сразу боль уходит, слёзы высыхают. А если к ране приложить ещё и подорожник — так это вообще бабушкина магия. Но на самом деле волшебство в поддержке ребёнка, а не осуждении или порицании, как это часто бывает, особенно у строгих родителей.

3. "Золотце, как ты поживаешь?"

Какие фразы должна знать любящая бабушка. Фото © Shutterstock

Дети чувствуют живое, неподдельное участие в их делах со стороны взрослых. На формальные вопросы типа "Как дела?", "Что нового в школе?" ребёнок даёт не менее формальные ответы: "Всё норм", "Ничего нового". Ему намного приятнее рассказать о своих проблемах тому, кто по-настоящему ими интересуется. Бабушкам всегда больше доверия, потому что они выслушают, выскажут своё мнение, посоветуют, как поступить в той или иной ситуации. Настоящая любящая бабуля постоянно в курсе дел своих внучат, так как умеет задать правильный вопрос и выслушать на него ответ, каким бы долгим он ни был.

4. "Я люблю тебя больше жизни"

Любящая бабушка не стесняется проявлять свои чувства, а доверительно делится ими с внуками. С одной стороны, это так просто и естественно. С другой, далеко не все женщины балуют внучат такими признаниями, "чтобы на шею не сели". На самом деле детям очень важно слышать от бабули столь важную фразу. И зачастую эти слова важно произнести в тот момент, когда внуков следовало бы отругать или наказать. Именно тогда признания в любви становятся по-настоящему бесценным подарком, после которых уже неважно, кто нечаянно разбил мячом соседское окно. Так формируются доверительные отношения. Дети обязаны знать, что бабушкина любовь непоколебима и надёжна. Благодаря таким "волшебным" признаниям дети обретают уверенность, становятся стойкими и гармоничными личностями.

5. "Какое счастье, что у меня есть такой внук/внучка"

Эти магические фразы от бабушки сделают внуков по-настоящему счастливыми. Фото © Shutterstock

Дети часто проверяют взрослых на прочность несносным поведением. Например, ведут себя из рук вон плохо, а потом спрашивают: "Ты всё равно будешь меня любить?" Знаете, какой ответ они хотят услышать? "Конечно, буду! Ведь мне повезло, что у меня есть такой внук/внучка, как ты".

После такой фразы пустяки вроде разбитой кружки и перепачканной мордашки внука выглядят сущей ерундой. Именно так закладываются основы здоровой детской психики и непоколебимая уверенность в безусловной любви близкого человека.

Авторы Виктория Дитрих