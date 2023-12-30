Как загадывали желания в СССР на Новый год, что те сбывались: 5 способов

Людям хочется, чтобы всё плохое осталось в уходящем году, а новый принёс лишь положительные эмоции. А ещё многие хотят верить, что мечты обязательно сбудутся, ведь этот праздник наполнен волшебством. В СССР были свои способы загадывания желаний в новогоднюю ночь. Как ни странно, люди с энтузиазмом соблюдали эти ритуалы, не сомневаясь, что скоро случится чудо.

1. Только шампанское

Как в СССР загадывали желание на Новый год? Фото © ТАСС / Юрий Белинский

Самый распространённый способ загадывания желаний в СССР выглядел так: надо проговаривать про себя заранее сформированное желание с первого по последний бой курантов. Главное, не заходить за последний удар. Большинство семей в России именно по такой традиции и загадывают желания до сих пор.

2. Горящее желание

Это один из самых популярных способов, причём не только в СССР. Он достаточно простой в исполнении: нужно успеть написать своё желание на маленьком листочке бумаги или салфетки, пока бьют куранты, а затем сжечь записку над бокалом (так, чтобы пепел упал в шампанское) и выпить напиток до дна. Советуем потренироваться в скорости написания желания заранее. Особенно если оно у вас длинное.

3. Снежинка с желанием

Простые, но рабочие советские способы загадывания желания в новогоднюю ночь. Фото © ТАСС / Сергей Метелица

В СССР была ещё одна очень занимательная и трогательная традиция. Итак, за 15 минут до полуночи люди выходили на улицу и ловили снежинку. И если она не успевала растаять до наступления Нового года, считалось, что всё задуманное обязательно свершится.

4. Письмо в будущее

Для этого понадобятся лист бумаги и карандаш. Напишите своё самое заветное желание и запечатайте его в конверт. Положите под ёлку, а потом уберите вместе с игрушками до следующего Нового года. В 2024-м откроете и узнаете, сбылась ли мечта.

5. Поцелуй на счастье

Как советские люди загадывали новогоднее желание, чтобы оно сбылось. Фото © ТАСС / Эммануил Евзерихин