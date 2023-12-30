Перед Крымским мостом образовалась гигантская пробка
Очередь у Крымского моста со стороны Тамани и Керчи достигла 655 автомобилей
Перед Крымским мостом образовалась огромная очередь из автомобилей с обеих сторон – с Краснодарского края и с Керчи. Согласно статистке оперативного Telegram-канала инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту, там скопилось более 655 машин.
"В очереди со стороны Тамани находится 480 транспортных средств. Ожидание около двух часов. В очереди со стороны Керчи находится 175 транспортных средств", – сказано в обновлении на 13:00.
Автовладельцы ждут очереди для проверки перед въездом на Крымский мост. На автоподходах к мосту установили специальные досмотровые пункты. Данная мера нужна для обсепечения транспортной безопасности.
Крым остаётся в топе самых популярных направлений для отдыха в Новый год. Но лидером является ОАЭ. Для встречи праздника 40% опрошенных россиян выбрали в качестве пункта назначения Дубай, хотя многие проявляют интерес и к Абу-Даби, Рас-эль-Хайме и Шардже.
ТАСС / Сергей Мальгавко