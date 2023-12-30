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30 декабря, 11:09

Перед Крымским мостом образовалась гигантская пробка

Очередь у Крымского моста со стороны Тамани и Керчи достигла 655 автомобилей

Перед Крымским мостом образовалась огромная очередь из автомобилей с обеих сторон – с Краснодарского края и с Керчи. Согласно статистке оперативного Telegram-канала инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту, там скопилось более 655 машин.

"В очереди со стороны Тамани находится 480 транспортных средств. Ожидание около двух часов. В очереди со стороны Керчи находится 175 транспортных средств", – сказано в обновлении на 13:00.

Автовладельцы ждут очереди для проверки перед въездом на Крымский мост. На автоподходах к мосту установили специальные досмотровые пункты. Данная мера нужна для обсепечения транспортной безопасности.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Андрей Бражников
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