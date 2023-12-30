В Москве простились со сценаристом Юрием Арабовым

В Москве состоялась церемония прощания и отпевания заслуженного деятеля искусств Юрия Арабова, который скончался 27 декабря. Всё прошло в храме Святой Троицы Живоначальной в Хохлах. Попрощаться со сценаристом пришли более сотни человек, пишет ТАСС.

Большинство из пришедших — студенты и выпускники мастерской прозаика из Всероссийского государственного университета кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), в котором Арабов преподавал более 30 лет. Церемонию также посетили режиссёры Сергей Мирошниченко и Николай Лебедев, ректор ВГИКа Владимир Малышев и режиссёр Александр Сокуров.