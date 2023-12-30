В Москве простились со сценаристом Юрием Арабовым
В Москве состоялась церемония прощания и отпевания заслуженного деятеля искусств Юрия Арабова, который скончался 27 декабря. Всё прошло в храме Святой Троицы Живоначальной в Хохлах. Попрощаться со сценаристом пришли более сотни человек, пишет ТАСС.
Большинство из пришедших — студенты и выпускники мастерской прозаика из Всероссийского государственного университета кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), в котором Арабов преподавал более 30 лет. Церемонию также посетили режиссёры Сергей Мирошниченко и Николай Лебедев, ректор ВГИКа Владимир Малышев и режиссёр Александр Сокуров.
Как писал Лайф, Арабов скончался на 70-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов в среду, 27 декабря.
ТАСС / Артём Геодакян