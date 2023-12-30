Регион

Уведомления отключены

30 декабря, 11:50

В Москве простились со сценаристом Юрием Арабовым

В Москве состоялась церемония прощания и отпевания заслуженного деятеля искусств Юрия Арабова, который скончался 27 декабря. Всё прошло в храме Святой Троицы Живоначальной в Хохлах. Попрощаться со сценаристом пришли более сотни человек, пишет ТАСС.

Большинство из пришедших — студенты и выпускники мастерской прозаика из Всероссийского государственного университета кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), в котором Арабов преподавал более 30 лет. Церемонию также посетили режиссёры Сергей Мирошниченко и Николай Лебедев, ректор ВГИКа Владимир Малышев и режиссёр Александр Сокуров.

Звезда "Доктора Кто" Ричард Франклин скончался во сне на фоне болезни
Звезда "Доктора Кто" Ричард Франклин скончался во сне на фоне болезни

Как писал Лайф, Арабов скончался на 70-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов в среду, 27 декабря.

Обложка ©

ТАСС / Артём Геодакян

Александра Мышляева
  • Новости
  • Утраты
  • Общество
  • Культура
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров