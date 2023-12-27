Скончался знаменитый киносценарист Арабов

Прозаик и сценарист, заслуженный деятель искусств РФ Юрий Арабов скончался на 70-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов в среду, 27 декабря.

"Юрия Николаевича Арабова не стало сегодня", — отметили там в беседе с ТАСС.

Юрий Арабов родился в октябре 1954 года в Москве. В 1980-м он окончил сценарный факультет ВГИКа. Первой работой Арабова в кинематографе стал сценарий для фильма "Одинокий голос человека". Также поэт написал сценарии к 30 картинам, среди которых "Круг второй", "Молох", "Фауст", "Монах и бес", "Господин оформитель", "Солнце", "Нос, или Заговор "не таких", "Полторы комнаты, или Сентиментальное путешествие на Родину", а также к сериалу "Доктор Живаго".

Арабов — лауреат Каннского кинофестиваля 1999 года за сценарий к "Молоху", победитель "Ники" 2002, 2013 и 2017 годов ("Телец", "Фауст", "Монах и бес" соответственно), а также обладатель "Золотого орла" 2017 года за сценарий к фильму "Монах и бес".