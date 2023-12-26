Звезда "Доктора Кто" Ричард Франклин скончался во сне на фоне болезни
Ричард Франклин. Обложка © X / Miguel O'Hara
Британский актёр Ричард Франклин скончался после продолжительной болезни. По словам семьи звезды киноэкранов, он умер во сне рождественским утром. Об этом родные 86-летнего артиста написали в соцсетях.
В некрологе сказано, что съёмки в фильмах приносили Франклину большое удовольствие. Щедрость и творческий дух актёра навсегда останутся в памяти его семьи и знакомых.
"За пределами семьи его также хорошо помнят за его многолетнюю карьеру на телевидении и в театре, где он восхищал публику всех возрастов. Это доставило ему огромную радость, и мы знаем, что его наследие сохранится", — отметили родственники деятеля киноискусства.
Широкую известность Франклину принесли съёмки в культовых сериалах. Первой такой картиной стал "Перекрёсток", а закрепить успех актёру позволила роль капитана Майка Йейтса в "Докторе Кто".
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