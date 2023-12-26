Регион

Уведомления отключены

26 декабря, 01:45

Звезда "Доктора Кто" Ричард Франклин скончался во сне на фоне болезни

Ричард Франклин. Обложка © X / Miguel O&#x27;Hara

Ричард Франклин. Обложка © X / Miguel O'Hara

Британский актёр Ричард Франклин скончался после продолжительной болезни. По словам семьи звезды киноэкранов, он умер во сне рождественским утром. Об этом родные 86-летнего артиста написали в соцсетях.

В некрологе сказано, что съёмки в фильмах приносили Франклину большое удовольствие. Щедрость и творческий дух актёра навсегда останутся в памяти его семьи и знакомых.

"За пределами семьи его также хорошо помнят за его многолетнюю карьеру на телевидении и в театре, где он восхищал публику всех возрастов. Это доставило ему огромную радость, и мы знаем, что его наследие сохранится", — отметили родственники деятеля киноискусства.

В Москве умер самый известный в мире кинорежиссёр из Туркмении
В Москве умер самый известный в мире кинорежиссёр из Туркмении

Широкую известность Франклину принесли съёмки в культовых сериалах. Первой такой картиной стал "Перекрёсток", а закрепить успех актёру позволила роль капитана Майка Йейтса в "Докторе Кто".

Двумя днями ранее в Заринске прошли похороны Пухляша из клипов Little Big. Дмитрия Красилова не стало 18 декабря из-за проблем с сердцем..

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Утраты
  • Кино и сериалы
  • Общество
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров