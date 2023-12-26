Звезда "Доктора Кто" Ричард Франклин скончался во сне на фоне болезни

Британский актёр Ричард Франклин скончался после продолжительной болезни. По словам семьи звезды киноэкранов, он умер во сне рождественским утром. Об этом родные 86-летнего артиста написали в соцсетях.

В некрологе сказано, что съёмки в фильмах приносили Франклину большое удовольствие. Щедрость и творческий дух актёра навсегда останутся в памяти его семьи и знакомых.

"За пределами семьи его также хорошо помнят за его многолетнюю карьеру на телевидении и в театре, где он восхищал публику всех возрастов. Это доставило ему огромную радость, и мы знаем, что его наследие сохранится", — отметили родственники деятеля киноискусства.