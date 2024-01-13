Врач назвала время, которое следует провести в проруби на крещенские купания
Врач Кашух посоветовала находиться в проруби на Крещение не более 10–15 секунд
Перед погружением в прорубь на Крещение необходимо проконсультироваться с терапевтом или педиатром и, если врач дал добро, подготовить организм заранее. Об этом рассказала кандидат медицинских наук Екатерина Кашух.
"Начинать делать это лучше заранее — примерно за полгода, так как летом условия для закаливания наиболее подходящие", — рассказала она в интервью RT.
Однако если такого временного запаса нет, можно постараться адаптировать организм в ускоренном режиме — за пять-семь дней до погружения начать принимать контрастный душ.
В сам день Крещения категорически запрещён алкоголь, также не стоит погружаться в воду на голодный желудок. Перед окунанием необходимо измерить давление: если оно выше или ниже нормы, лучше не рисковать и отказаться. Находиться же в проруби врач советует не более 10–15 секунд. После этого нужно растереться полотенцем, надеть сухую одежду и обувь и выпить горячего сладкого чая.
Ранее врач пояснила, для кого опасны купание в проруби и посещение бани. Тем, кто мало знает о собственном теле и здоровье, закаляться нужно с большой осторожностью. А начать это дело лучше всего с похода к врачу и сдачи анализов.
АГН "Москва" / Андрей Никеричев