Врач назвала время, которое следует провести в проруби на крещенские купания

Перед погружением в прорубь на Крещение необходимо проконсультироваться с терапевтом или педиатром и, если врач дал добро, подготовить организм заранее. Об этом рассказала кандидат медицинских наук Екатерина Кашух.

"Начинать делать это лучше заранее — примерно за полгода, так как летом условия для закаливания наиболее подходящие", — рассказала она в интервью RT.

Однако если такого временного запаса нет, можно постараться адаптировать организм в ускоренном режиме — за пять-семь дней до погружения начать принимать контрастный душ.

В сам день Крещения категорически запрещён алкоголь, также не стоит погружаться в воду на голодный желудок. Перед окунанием необходимо измерить давление: если оно выше или ниже нормы, лучше не рисковать и отказаться. Находиться же в проруби врач советует не более 10–15 секунд. После этого нужно растереться полотенцем, надеть сухую одежду и обувь и выпить горячего сладкого чая.