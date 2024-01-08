Врач пояснила, для кого опасны купание в проруби и посещение бани
Терапевт Лапа посоветовала обливаться тёплой водой после бани перед прорубью
Здоровым людям, которые регулярно закаляются, баня и окунание в прорубь не навредят, однако до бесконечности "тренировать" свои сосуды всё же не стоит — нужно беречь их смолоду. Об этом предупредила врач-терапевт Людмила Лапа.
"Когда мы перегрелись и находимся в бане или сауне больше десяти минут, то сосуды расширяются очень сильно, потом, когда мы прыгаем в прорубь, происходит сужение, что вредно для здоровья", — приводит её слова RT.
Чтобы избежать резкого перепада давления, лучше сперва обливаться тёплой водой. А тем, кто хочет впервые окунуться в прорубь, медик сразу после яркого опыта посоветовала насухо вытереться и одеться как можно теплее, чтобы избежать переохлаждения, которое всегда вызывает проблемы со здоровьем.
"Мы носители инфекций и вирусов, а когда переохлаждаем свой организм, они тут же активируются, начинают разрушать нас. Этого не надо допускать, нужно делать всё с осторожностью", — пояснила врач.
При этом тем, кто мало знает о собственном теле и здоровье, закаляться нужно с большой осторожностью. А начать это дело лучше всего с похода к врачу и сдачи анализов.
А ранее Лайф рассказывал, как мужчинам при купании в проруби не отморозить самое дорогое. Как говорят урологи, закаливание повышает устойчивость к вирусным инфекциям, однако лучше им не злоупотреблять и не находиться в ледяной воде дольше пяти-семи минут. Пренебрежение этим правилом может грозить не только переохлаждением, но и обморожением различных конечностей.
Shutterstock