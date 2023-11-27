Уролог дал мужчинам советы, как не отморозить самое дорогое зимой

Получить обморожение, в том числе наружных половых органов, можно даже в Москве, для этого достаточно просто одеваться не по погоде. Также риск повышается, когда человек находится в состоянии алкогольного опьянения или гуляет вблизи водоёма, а ещё если у мужчины есть нарушения сердечно-сосудистой системы. Об этом Лайфу рассказал врач-уролог Андрей Смерницкий.