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Уролог дал мужчинам советы, как не отморозить самое дорогое зимой

Уролог Смерницкий: В проруби после бани нельзя находиться более 5–7 минут

27 ноября, 13:30
<p>Обложка © ТАСС / Кирилл Кухмарь</p>

Обложка © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Получить обморожение, в том числе наружных половых органов, можно даже в Москве, для этого достаточно просто одеваться не по погоде. Также риск повышается, когда человек находится в состоянии алкогольного опьянения или гуляет вблизи водоёма, а ещё если у мужчины есть нарушения сердечно-сосудистой системы. Об этом Лайфу рассказал врач-уролог Андрей Смерницкий.

Чтобы уберечь самое дорогое, врач советует мужчинам не сидеть на холодном — скамейках, бетонных ограждениях. При температуре ниже ноля не стоит носить лёгкую одежду: в летних брюках или джинсах более пяти-семи минут на открытом воздухе находиться не рекомендовано, поскольку наступает резкое переохлаждение. Если вы любите кататься на лыжах и коньках, не забывайте про термобельё. При выездах на зимнюю рыбалку, зимний пикник необходимо также надевать тёплую непромокаемую обувь.

Нырять после бани в снег — это очень здорово, это повышает устойчивость к вирусным инфекциям, тем не менее нахождение в проруби и в снегу более пяти-семи минут приводит к переохлаждению и может провоцировать переохлаждение и обморожение рук, ног и наружных половых органов.

Андрей Смерницкий

Врач-уролог поликлиники "ЦКБ "РЖД-Медицина на Басманной улице"

<p>Нырять после бани в снег — это очень здорово, это повышает устойчивость к вирусным инфекциям, тем не менее нахождение в проруби и в снегу более пяти-семи минут приводит к переохлаждению и может провоцировать переохлаждение и обморожение рук, ног и наружных половых органов.</p>
<p>Нырять после бани в снег — это очень здорово, это повышает устойчивость к вирусным инфекциям, тем не менее нахождение в проруби и в снегу более пяти-семи минут приводит к переохлаждению и может провоцировать переохлаждение и обморожение рук, ног и наружных половых органов.</p>
Врач объяснила, как оказать первую помощь при обморожении и холодовой аллергии

Врач объяснила, как оказать первую помощь при обморожении и холодовой аллергии

Напомним, ранее Лайф рассказывал, что шведский лыжник Калле Хальварссон отморозил пенис во время гонки с общего старта на этапе Кубка мира в финской Руке. Спортсмен признался, что испытывал ужасную боль, когда отогревал гениталии. В связи с этим мы спросили врача, можно ли столкнуться с подобной травмой обычному горожанину.

Авторы
Андрей Горяничев
Андрей Горяничев

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