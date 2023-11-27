Уролог дал мужчинам советы, как не отморозить самое дорогое зимой
Уролог Смерницкий: В проруби после бани нельзя находиться более 5–7 минут
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Получить обморожение, в том числе наружных половых органов, можно даже в Москве, для этого достаточно просто одеваться не по погоде. Также риск повышается, когда человек находится в состоянии алкогольного опьянения или гуляет вблизи водоёма, а ещё если у мужчины есть нарушения сердечно-сосудистой системы. Об этом Лайфу рассказал врач-уролог Андрей Смерницкий.
Чтобы уберечь самое дорогое, врач советует мужчинам не сидеть на холодном — скамейках, бетонных ограждениях. При температуре ниже ноля не стоит носить лёгкую одежду: в летних брюках или джинсах более пяти-семи минут на открытом воздухе находиться не рекомендовано, поскольку наступает резкое переохлаждение. Если вы любите кататься на лыжах и коньках, не забывайте про термобельё. При выездах на зимнюю рыбалку, зимний пикник необходимо также надевать тёплую непромокаемую обувь.
Нырять после бани в снег — это очень здорово, это повышает устойчивость к вирусным инфекциям, тем не менее нахождение в проруби и в снегу более пяти-семи минут приводит к переохлаждению и может провоцировать переохлаждение и обморожение рук, ног и наружных половых органов.
Напомним, ранее Лайф рассказывал, что шведский лыжник Калле Хальварссон отморозил пенис во время гонки с общего старта на этапе Кубка мира в финской Руке. Спортсмен признался, что испытывал ужасную боль, когда отогревал гениталии. В связи с этим мы спросили врача, можно ли столкнуться с подобной травмой обычному горожанину.