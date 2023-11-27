После истории шведского лыжника врач объяснил мужчинам, реально ли отморозить пенис Врач Иванов: Скорее всего, лыжник Хальварссон получил лёгкую форму обморожения 27 ноября, 12:46 Врач объяснил мужчинам, реально ли отморозить пенис. Обложка © Shutterstock

Шведский лыжник Калле Хальварссон, который отморозил пенис во время гонки на этапе Кубка мира, скорее всего, отделался лёгкой формой обморожения. Она может случиться с каждым, кто проведёт на морозе более получаса. А если на улице ниже -10 °С и ветрено, а человек одет не по погоде, такое обморожение может наступить за довольно короткий промежуток времени. Об этом Лайфу рассказал врач Роман Иванов.

"Если человек находится на морозе недолго, ничего опасного не произойдёт. В тепле кровоток восстановится, конечности согреются. Если же он останется на морозе, нарушение кровообращения может стать более глубоким и привести к необратимым последствиям вплоть до отмирания тканей", — подчеркнул врач-эксперт лаборатории "Гемотест".

Обморожение полового члена — это редкая травма, она возникает лишь в 1% случаев Роман Иванов Врач-эксперт лаборатории "Гемотест"

По его словам, в центральной части России заработать обморожение сложно, обычно температура в этих краях не опускается ниже -15 °С, хотя небольшой риск всё равно есть. Выше такая вероятность у тех, кто работает на улице, например у сотрудников коммунальных служб, сторожей и тех, кто легко одевается. В группе риска также дети дошкольного возраста (у них механизмы теплорегуляции ещё окончательно не сформированы) и пожилые (у которых могут быть нарушены эти процессы).

Напомним, ранее Лайф рассказывал, что шведский лыжник Калле Хальварссон отморозил пенис во время гонки с общего старта на этапе Кубка мира в финской Руке. Спортсмен признался, что испытывал ужасную боль, когда отогревал гениталии. При этом случившееся не помешало Хальварссону показать хороший результат в масс-старте: в гонке он занял 18-е место.

Авторы Андрей Горяничев