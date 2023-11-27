Шведский лыжник отморозил пенис на этапе Кубка мира
Шведский лыжник Хальварссон заявил, что отморозил пенис на этапе Кубка мира
Шведский лыжник Калле Хальварссон. Обложка © Getty Images / Maja Hitij
Шведский лыжник Калле Хальварссон заявил, что отморозил пенис во время гонки с общего старта на этапе Кубка мира в финской Руке. Спортсмен признался, что испытывал ужасную боль, когда отогревал гениталии. По его словам, это худшее, что можно испытать в жизни.
"Я лежал десять минут и отогревался. Это было чертовски больно! Хорошо, что у меня скоро родится второй ребёнок. Если я буду так и дальше замерзать, то заводить детей будет сложно", — приводит его слова Expressen.
Примечательно, что случившееся не помешало Хальварссону показать хороший результат в масс-старте: в гонке он занял 18-е место.
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