Шведский лыжник Калле Хальварссон заявил, что отморозил пенис во время гонки с общего старта на этапе Кубка мира в финской Руке. Спортсмен признался, что испытывал ужасную боль, когда отогревал гениталии. По его словам, это худшее, что можно испытать в жизни.

"Я лежал десять минут и отогревался. Это было чертовски больно! Хорошо, что у меня скоро родится второй ребёнок. Если я буду так и дальше замерзать, то заводить детей будет сложно", — приводит его слова Expressen.

Примечательно, что случившееся не помешало Хальварссону показать хороший результат в масс-старте: в гонке он занял 18-е место.