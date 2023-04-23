Экшен-камера сняла падение лыжника в ледяную бездну, и от этого видео в жилах стынет кровь
Французский лыжник снял на видео своё неожиданное падение в ледяную впадину
Французский лыжник из известной фрирайд-команды Les Powtos случайно заснял на видео своё падение в огромную ледяную расщелину. Инцидент произошёл ещё год назад на "целинном" склоне горы Мейе в Альпах, однако его запись была опубликована только сейчас.
Кадры падения французского лыжника в ледяную пропасть в Альпах. Видео © Twitter / PalasAtenea(2)
На кадрах видно, что спортсмен в какой-то момент не успевает затормозить и падает с большой высоты в тёмную ледяную бездну. Спустя примерно 15 метров он всё же смог затормозить и, судя по короткой реплике, удивился такому спонтанному развитию событий.
Лыжник сам приступил к спасению, воспользовавшись киркой и альпинистскими кошками, а позже товарищи спустили ему верёвку. Спортсмены утверждают, что выложили нашумевшие кадры не из желания прославиться, а как предупреждение легкомысленным экстремалам.
Лайф показывал кадры схода лавины в Альпах, в результате которого погибло четыре человека. В поисковой операции были задействованы два вертолёта, а также множество спасателей и техники.
Twitter / PalasAtenea(2)