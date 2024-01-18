Экстрасенс рассказала про 4 магических обряда, без которых не обойтись на Крещение

Главный магический атрибут накануне Крещения — вода. Обычно для обрядов и даже просто для умывания стараются использовать освящённую воду из храма. Омовение лица и рук освящённой водой помогает дольше сохранить молодость и красоту, "смывает" болезни и укрепляет здоровье.

"Если нет возможности использовать воду из храма, подойдёт любая вода (лучше из природных источников) или даже растопленный снег. Эту воду можно использовать и для уборки дома, и, например, для обливания. В том случае, если окунаться в прорубь вы не привыкли", — рассказывает Лайфу экстрасенс Кристина Ольховая.

Открытая ёмкость с жидкостью, оставленная в доме в ночь перед Крещением, соберёт на себя всю негативную энергию. Утром вылейте эту воду за порог, стараясь не расплескать ни капли, и мысленно проститесь со всем плохим, что есть в вашей жизни.

Обряд на исполнение желаний

Магические обряды, которые помогут привлечь в жизнь любовь и деньги. Фото © ТАСС / Дмитрий Рогулин

Утром натощак налейте в стакан освящённой воды, начитайте на воду ваше самое заветное желание. Это можно сделать своими словами, но старайтесь избегать расплывчатых формулировок.

Важно помнить и ещё одно правило — ваше желание должно касаться только вас. Нельзя ничего желать за других или для других. После этого выпейте воду. Кристина Ольховая Экстрасенс

Обряд на улучшение финансового положения

Что делать накануне Крещения, 19 января, чтобы появились деньги в доме. Фото © ТАСС / Юрий Смитюк

Для этого, как рассказывает эксперт, можно изготовить денежный амулет: "В стакан с крещенской водой положите золотую монетку и попросите удачи во всех финансовых делах. На ночь оставьте его на подоконнике. Если в тёмное время облаков не будет, постарайтесь, чтобы свет Луны попадал на монетку".

Утром водой из стакана полейте цветы в доме, а монетку заверните в чистый лоскуток красного цвета и носите с собой, в сумке или кошельке, в течение всего года. Мысленно просите удачи у монетки каждый раз, когда вам предстоит важная сделка (или переговоры), а также, например, при покупке лотерейного билета.

Магический обряд на Крещение на замужество

Магический обряд на замужество для девушек: подробная инструкция. Фото © ТАСС / Дмитрий Рогулин

Незамужние девушки в ночь с 18 на 19 января могут провести обряд на замужество. Для этого в Крещенский сочельник наберите в храме освящённой воды, налейте её в три чашки. Кристина Ольховая Экстрасенс

После этого экстрасенс говорит про слова, которые нужно будет произнести: "Беда лиха, отдай жениха рабе Божьей (своё имя) к супружеству, к замужеству, к мягкой подушке, к брачной постели. Заведи глаза женихам, чтоб они на рабу (своё имя) глядели — не нагляделись, смотрели — не насмотрелись, скучали — не наскучались. И была бы раба (своё имя) для них краше солнца красного, слаще мёда майского. Аминь".

Затем воду из первой чашки выпейте, из второй — умойте лицо и руки, а водой из третьей чашки сбрызните порог своего дома. Если есть возможность, можно вылить воду за порог.

Обряд на помощь от Вселенной

Как правильно гадать на Крещение в ночь с 18 на 19 января. Фото © ТАСС / Юрий Смитюк

В ночь Крещения можно не только гадать или проводить обряды, но и попросить помощи у Вселенной. Экстрасенс Кристина Ольховая рассказала Лайфу, как это сделать: "На двенадцати отдельных бумажках напишите двенадцать слов из тех, что первыми придут на ум. Сверните каждую бумажку и положите их все под подушку. Утром вытяните случайным образом три. Слова, написанные на них, и будут теми подсказками, которых вы ждёте от высших сил".