Таролог раскрыла карты и подсказала, что важно сделать знакам зодиака в январе 2024 года

Огненным Овнам в самом начале года важнее всего справиться со своими амбициями не впасть из-за неудач в уныние. Из-за большого количества планов и начинаний представители этого знака зодиака могут столкнуться с провалами и подумать, что все их усилия были зря. Но сдаваться нельзя, в январе стоит проявить больше упорства.

"Тельцы сейчас склонны рубить сплеча и рушить отношения. Но им стоит этого остерегаться: виной всему период переосмысления ценностей. Им может казаться, что весь мир против них, но это не так", — рассказывает таролог и нумеролог Ирина Листовская.

Носители знака зодиака Близнецы в начале года могут ощущать неуверенность в себе. Поэтому, чтобы не ошибиться, важно не принимать поспешных решений. Посидеть, взвесить все за и против, подумать.

Что важно сделать в январе 2024-го знакам зодиака. Фото © Shutterstock

Тем, кто по гороскопу Рак, в первый месяц 2024 года будет важно найти баланс между личной жизнью и карьерой. Астролог подсказывает, что из-за загруженности представители этого знака зодиака могут казаться для своих близких равнодушными к ним, отрешёнными.

Носители знака зодиака Лев отличились, ведь у них с приходом января 2024 года начался период анализа жизни. До февраля не стоит быть слишком строгими к себе. Важно найти и поставить себе цели. Но не простые, а добиться успеха в которых поможет творчество.

Что же касается носителей знака зодиака Дева, то им в январе 2024 года будет не хватать поддержки близких. Возможно, это урок от Вселенной, потому как сейчас пришло время брать ответственность на себя и самостоятельно принимать решения.

Гороскоп на январь 2024-го: важные моменты для всех знаков зодиака. Фото © Shutterstock

В разговоре с "Москвой 24" эксперт говорит и про носителей знака зодиака Весы: "В январе рискуют столкнуться с обманом. Им стоит проявить бдительность и быть аккуратнее с деньгами. А Скорпионы сейчас эмоционально истощены — им не надо напрягать себя и дальше, важно найти время для отдыха".

Личностям, кто по гороскопу Стрельцы, в первый месяц года Дракона важно больше времени уделять близким и родным. Особенно в трудные моменты или на перепутье — их совет точно поможет. По словам эксперта, представителям знака зодиака Козерог в январе 2024 года стоит проанализировать свои привычки и выкинуть ненужные, ведь окажется, что они тормозят рост и продвижение.