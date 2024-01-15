Похудение с помощью известного препарата закончилось для американки вечной диареей

Жительница США заработала буквально вечную диарею из-за популярного ныне препарата для похудения "Оземпик", который используется диабетиками по назначению. Как пишет Daily Mail, речь идёт о 47-летней Билли Фарли — одной из сотен американцев, подавших иск против компании-производителя Novo Nordisk.

Женщина призналась, что принимала "Оземпик" не по назначению. Спустя три месяца она пожаловалась врачам на рвоту и сильные боли в животе. Они диагностировали обширную травму кишечника, вероятно, вызванную препаратом, и провели ей девятичасовую операцию.

"Врачи сказали ей, что "Оземпик" был вероятной причиной травм кишечника и что ей следует немедленно прекратить его приём", — говорится в материале.

По мнению медиков, Билли, скорее всего, будет жить с болью и диареей всю жизнь. В своём иске она утверждает, что компания не предупреждает должным образом о рисках приёма препарата, а её жизнь из-за лекарства "навсегда изменилась". С подобными жалобами выступают и другие истцы, которые также заявляют о заработанном из-за "Оземпика" гастропарезе.