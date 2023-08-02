Подруге Анфисы Чеховой удалили желчный пузырь из-за похудения по методу Кардашьян и Маска

Одна из подруг телеведущей Анфисы Чеховой испытала серьёзные проблемы со здоровьем после того, как прошла курс инъекционного препарата для похудения "Оземпик", который предназначен для страдающих диабетом людей. Об этом рассказала сама знаменитость, подчеркнув, что сама подобных лекарств для похудения никогда не использовала.

"Моей подруге вырезали желчный пузырь после оземпика, у неё атрофировалось чувство голода, она перестала есть — в итоге воспалился желчный и его пришлось удалять", — рассказала Чехова в беседе с "Газетой.ru".

Подводя итог разговора, она дала совет всем, кто задумывается о том, чтобы похудеть с помощью "волшебных уколов". Прежде чем делать инъекции, необходимо обсудить всё с врачом и действовать строго в соответствии с его показаниями.

"Оземпик" (семаглутид) — широко известное лекарственное средство от диабета, которое относительно недавно начали использовать для похудения многие знаменитости, в частности Ким Кардашьян, Илон Маск и Леонардо Дикаприо. Препарат не лишён своих побочек, например, он может привести к почечной недостаточности, а потому очень часто врачи отговаривают от использования этого лекарства.