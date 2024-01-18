Учёные объяснили космическими силами полезные свойства воды, освящённой в Крещение

На Крещение, которое празднуется в ночь с 18 на 19 января, принято освящать воду. Любой желающий может набрать её в источниках в храме, а также освятить воду, принесённую с собой. Намоленной она становится во время праздничной литургии в сочельник, когда над ней читают молитву верующие христиане, а священники осеняют её благословением.

Согласно исследованиям учёных, которые были проведены в лаборатории питьевого водоснабжения Института им. Сысина, в дни праздника крещенская вода обладает менее кислотными свойствами. Она становится мягче, тогда как при заморозке её кристаллы принимают упорядоченную форму.

"Единственным объяснением этому может быть особое перераспределение полюсов магнитного поля, существующего между Солнцем и Землёй. Именно космические силы и удерживают в Крещение энергию на Земле", — передаёт слова учёного Анатолия Стехина РИА "ФедералПресс".

Хранить намоленную воду, которую ещё называют великой агиасмой, следует в месте, где находятся иконы. Примечательно, что употреблять её можно без ограничений в дни праздника, тогда как после Крещения нужно пить воду натощак и помолившись. Разрешается умывать лицо святой водой, однако в небольшом количестве. Важно, чтобы она не попала в сточные воды. Кроме того, с помощью такой воды можно окроплять жилище, личные вещи, постель и пищу, поливать растения, окроплять домашних животных и совершать помазание. Запрещено смешивать святую воду с алкоголем, а также давать пить её животным.

Прошлогоднюю святую воду лучше не использовать, так как долгосрочное хранение приравнивается к забвению святыни. Нельзя продавать агиасму, выливать её в раковину или на землю. Воду разрешается вылить в реку, полить ею домашние цветы. Кроме того, остатки святой воды можно отдать родственникам для окропления жилища.