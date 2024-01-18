Патриарх Кирилл освятил воду в преддверии Крещения Патриарх Кирилл совершил чин великого освящения воды в Крещенский сочельник 18 января, 11:20 Патриарх Кирилл. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провёл торжественный обряд великого освящения воды по завершении Божественной литургии в Преображенской (нижней) церкви кафедрального столичного храма Христа Спасителя. Об этом говорится на сайте РПЦ.

"Всех вас сердечно поздравляю с этим великим двунадесятым праздником Богоявления — Крещения Господня", — подчеркнул патриарх.

Богоявление — ещё одно название праздника. Связано оно с тем, что Господь явил себя миру именно после крещения в водах реки Иордан, с того момента стало очевидным, что Сын Божий воплотился в сына человеческого ради спасения мира, напомнил первосвященник.

Глава РПЦ подчеркнул, что всегда нужно помнить о триединстве Бога: Отец, Сын, Святой Дух, а также о том, что божественная сила и наша вера способны побороть любые недуги, укрепить разум, помочь твёрдо следовать нравственным ориентирам, не поддаваясь искушению.

Авторы Татьяна Миссуми