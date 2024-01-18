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Патриарх Кирилл освятил воду в преддверии Крещения

Патриарх Кирилл совершил чин великого освящения воды в Крещенский сочельник

18 января, 11:20
Патриарх Кирилл. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Патриарх Кирилл. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провёл торжественный обряд великого освящения воды по завершении Божественной литургии в Преображенской (нижней) церкви кафедрального столичного храма Христа Спасителя. Об этом говорится на сайте РПЦ.

"Всех вас сердечно поздравляю с этим великим двунадесятым праздником Богоявления — Крещения Господня", — подчеркнул патриарх.

Богоявление — ещё одно название праздника. Связано оно с тем, что Господь явил себя миру именно после крещения в водах реки Иордан, с того момента стало очевидным, что Сын Божий воплотился в сына человеческого ради спасения мира, напомнил первосвященник.

Глава РПЦ подчеркнул, что всегда нужно помнить о триединстве Бога: Отец, Сын, Святой Дух, а также о том, что божественная сила и наша вера способны побороть любые недуги, укрепить разум, помочь твёрдо следовать нравственным ориентирам, не поддаваясь искушению.

Спускаться медленно, окунаться быстро: Врач напомнил главные правила крещенских купаний
Спускаться медленно, окунаться быстро: Врач напомнил главные правила крещенских купаний

Напомним, в России 19 января готовятся отмечать Крещение Господне. Прихожан попросили внимательно отнестись к традиции окунаться в прорубь, особенно если речь идёт о детях. Их не следует опускать в ледяную воду и тем более принуждать к обряду. Также россиянам напомнили, что крещенские купания не являются способом смыть грехи.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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