Не смывают грехи: Крещенские купания назвали новоделом из 90-х Эксперт по культам Невеев заявил, что крещенские купания не смывают грехи 18 января, 11:15 Крещенское купание. Обложка © LIFE / Марат Абулхатин

Купание в проруби на Крещение никак не смоет грехи, более того, этот обряд следует считать "новоделом" и отсылкой к язычеству. Об этом рассказал кандидат психологических наук, эксперт по религиозным культам Александр Невеев.

"Традиция крещенских купаний — это новодел. В 90-е годы это, скорее всего, зародилось. Потому что изначально в православии совершался обряд водосвятья — 19 января, на Крещение, но в этой воде никто не купался", — объяснил эксперт в беседе с RuNews24.

Невеев подчеркнул, что от грехов помогают избавиться исповедь и причастие, а вовсе не купание. При этом, напомнил кандидат наук, исповедоваться нужно искренне и с полным раскаянием, иначе таинство не будет иметь никакого смысла. Специалист подчеркнул, что регулярные исповедь и причащение дают человеку силу противостоять грехопадению.

Эксперт посоветовал сдержаннее относиться к купанию в проруби и перестать верить, что это единственный путь избавления от грехов. В противном случае есть риск остаться на уровне язычника и перестать развиваться духовно.

Напомним, Крещение Господне отмечается 19 января. Россиянам посоветовали выбирать только подготовленные для купания в проруби места, а также окунаться не долее 15 секунд, после чего сразу надеть на себя тёплую одежду.

Авторы Татьяна Миссуми