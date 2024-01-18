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Священник объяснил, в какой одежде нужно окунаться в прорубь на Крещение

Иеромонах Макарий посоветовал не окунаться на Крещение в футболке на голое тело

18 января, 10:04
Священник посоветовал не окунаться на Крещение в футболке на голое тело. Обложка © LIFE / Марат Абулхатин

Священник посоветовал не окунаться на Крещение в футболке на голое тело. Обложка © LIFE / Марат Абулхатин

Для крещенских купаний следует выбирать те же вещи, что и для похода в бассейн или на пляж. Об этом заявил глава отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии, иеромонах Макарий (Маркиш).

"Здесь действуют все те же самые принципы, которые применяются при купании в бассейне или на пляже. Мы следуем нормам цивилизованного поведения. Не стоит изобретать что-то дополнительное", пояснил он в беседе с "Москвой 24" и добавил, что не видит смысла в футболках на голое тело.

Иеромонах добавил, что в древности священники не крестили женщин. Этим занимались специальные церковные чины, потому что мужчинам было никак нельзя смотреть на полуобнажённое женское тело.

Также священнослужитель порекомендовал сразу после купания в проруби надевать тёплые одежду и обувь, а голову укутать в шарф.

Ликбез-напоминания: Архиепископ "проинструктировал" верующих перед Крещением
Ликбез-напоминания: Архиепископ "проинструктировал" верующих перед Крещением

Напомним, Крещение Господне отмечается 19 января. Врачи советуют всем желающим окунуться в проруби находиться в воде не более 15 секунд и предварительно проконсультироваться с врачом. А детей нужно приучать к обряду постепенно, проводя процедуры закаливания, ведь без подготовки детский организм не выдержит перепадов температур.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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