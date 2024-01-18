Ликбез-напоминания: Архиепископ "проинструктировал" верующих перед Крещением

Архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов) в преддверии Крещенского сочельника и праздника Богоявления (Крещения Господня) напомнил всем верующим важные моменты. Например, отметил, что Крещенские купания в проруби — это не богослужебная и не уставная практика, а традиция, которая существовала и до революции, но получила широкое распространение лишь в новейшее время.

"Если человек, отправляясь в день Богоявления купаться, совершает молитву, в молитве погружается в воду, вспоминает Крещение Спасителя, то можно говорить о благочестивой религиозной практике, способствующей материализованному, наглядному воспоминанию о Евангельском событии", — написал он в телеграм-канале.

При этом люди, которые превращают купания в вакханалию с обильным распитием алкоголя и прочими непотребствами, совершают большой грех. Также архиепископ посоветовал не окунаться в ледяную воду тем, кому это противопоказано по состоянию здоровья. Вместе с тем он отметил пользу закаливания из обычного тазика с холодной водой, однако добавил, что с праздником Крещения Господня оно никак не связано.

Кроме того, Тутунов опроверг мнение о том, что в канун или в день Крещения Господня вся вода в водоёмах и водопроводах освящается. Он напомнил, что Великое освящение воды — это особое священнодействие, в ходе которого Бог в ответ на молитву священнослужителей ниспосылает Своё благословение воде, которая приобретает особые благодатные свойства.

"Освящение воды в канун Крещения Господня и в сам день — одинаковые священнодействия. Поэтому святая вода, набранная в Сочельник или в день Богоявления, имеет одинаковую святость и одинаковые свойства. Двукратное совершение Великого освящения воды обусловлено историческим развитием богослужения", — подчеркнул он.

При этом омовение крещенской водой, купание и питьё святой воды не очищают от греха, напомнил архиепископ, а также отметил, что благочестивое купание может способствовать правильному внутреннему настрою на раскаяние и желание вести жизнь по заповедям Христа. Именно такой настрой и готовит к исповеди, добавил он. Вместе с тем священнослужитель обратил внимание, что употребление святой воды укрепляет здоровье, помогает избавиться от грехов и приводит в Жизнь Вечную. Однако неверующим она может нанести вред.