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Спускаться медленно, окунаться быстро: Врач напомнил главные правила крещенских купаний

Врач Умнов: Резкий прыжок в воду при крещенских купаниях вызовет спазм сосудов

18 января, 10:50
Крещенские купания в Москве. Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

Крещенские купания в Москве. Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

Крещение Господне отмечается 19 января. С этим праздником связана традиция купания в проруби с освящённой водой. Хирург Александр Умнов напомнил читателям Лайфа основные правила, которые нужно соблюдать, если вы решили окунуться в ледяную воду.

Первое и самое главное — для крещенских купаний выбирайте специально организованные места. Неподготовленные проруби травмоопасны — вы не знаете берег, не знаете, есть ли в этом месте течения, здесь нет поручней и подмостков, поэтому легко поскользнуться, нет палаток для обогрева и переодевания. Есть и другие важные правила безопасности, которые позволят сберечь здоровье.

К проруби советую идти в тапочках, по ступеням спускаться медленно, давая организму несколько лишних секунд на адаптацию к воде. Резкий прыжок в холодную воду, особенно на морозе, — стресс для организма, у нетренированного человека это может вызвать спазм коронарных сосудов. Окунайтесь быстро, с головой

Александр Умнов

Преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург

К проруби советую идти в тапочках, по ступеням спускаться медленно, давая организму несколько лишних секунд на адаптацию к воде. Резкий прыжок в холодную воду, особенно на морозе, — стресс для организма, у нетренированного человека это может вызвать спазм коронарных сосудов. Окунайтесь быстро, с головой
К проруби советую идти в тапочках, по ступеням спускаться медленно, давая организму несколько лишних секунд на адаптацию к воде. Резкий прыжок в холодную воду, особенно на морозе, — стресс для организма, у нетренированного человека это может вызвать спазм коронарных сосудов. Окунайтесь быстро, с головой

Умнов советует накинуть махровое полотенце или халат сразу после купания, чтобы защитить от холода голову и тело. В помещении для переодевания хорошо разотритесь — при этом рефлекторно происходит расширение сосудов, что улучшает кровоток и согревает организм. Одевшись, обязательно выпейте стакан горячего чая, можно заранее позаботиться об этом и принести его в термосе.

"Целесообразно также предусмотреть такие организованные места, потому что не будет течений подо льдом, которые могут унести человека за собой", добавил преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения.

Священник объяснил, в какой одежде нужно окунаться в прорубь на Крещение
Священник объяснил, в какой одежде нужно окунаться в прорубь на Крещение

А ранее архиепископ Зеленоградский Савва напомнил, что крещенские купания — это не богослужебная и не уставная практика, а традиция, которая существовала и до революции, но получила широкое распространение лишь в новейшее время.

Авторы
Андрей Горяничев
Андрей Горяничев
Александр Умнов
Александр Умнов
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