Спускаться медленно, окунаться быстро: Врач напомнил главные правила крещенских купаний Врач Умнов: Резкий прыжок в воду при крещенских купаниях вызовет спазм сосудов 18 января, 10:50 Крещенские купания в Москве. Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

Крещение Господне отмечается 19 января. С этим праздником связана традиция купания в проруби с освящённой водой. Хирург Александр Умнов напомнил читателям Лайфа основные правила, которые нужно соблюдать, если вы решили окунуться в ледяную воду.

Первое и самое главное — для крещенских купаний выбирайте специально организованные места. Неподготовленные проруби травмоопасны — вы не знаете берег, не знаете, есть ли в этом месте течения, здесь нет поручней и подмостков, поэтому легко поскользнуться, нет палаток для обогрева и переодевания. Есть и другие важные правила безопасности, которые позволят сберечь здоровье.

К проруби советую идти в тапочках, по ступеням спускаться медленно, давая организму несколько лишних секунд на адаптацию к воде. Резкий прыжок в холодную воду, особенно на морозе, — стресс для организма, у нетренированного человека это может вызвать спазм коронарных сосудов. Окунайтесь быстро, с головой Александр Умнов Преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург

Умнов советует накинуть махровое полотенце или халат сразу после купания, чтобы защитить от холода голову и тело. В помещении для переодевания хорошо разотритесь — при этом рефлекторно происходит расширение сосудов, что улучшает кровоток и согревает организм. Одевшись, обязательно выпейте стакан горячего чая, можно заранее позаботиться об этом и принести его в термосе.

"Целесообразно также предусмотреть такие организованные места, потому что не будет течений подо льдом, которые могут унести человека за собой", — добавил преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения.

А ранее архиепископ Зеленоградский Савва напомнил, что крещенские купания — это не богослужебная и не уставная практика, а традиция, которая существовала и до революции, но получила широкое распространение лишь в новейшее время.