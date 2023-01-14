Что можно и что нельзя делать 14 января в Старый Новый год Удивительным образом церковный праздник Обрезания Господня совпал с празднованием Старого Нового года и потому оброс в России не только старыми традициями, но и новыми приметами. 13 января, 23:40 Н. К. Пимоненко. "Колядки". Конец XIX в. Фото © Wikipedia

Гуляния и колядки

14 января на Руси в разгаре были колядки. В дохристианские времена эти весёлые гулянья с песнопениями были приурочены ко дню древнего славянского божества — Коляды, который праздновали в день солнцестояния. После крещения Руси традиция перешла на праздничные дни Рождества. Священники в деревнях смотрели на колядки сквозь пальцы, как на неизбежное зло, но приветствовали христославов, то есть людей, которые ходили по дворам и пели песни духовного содержания — славили Христа.

По деревням крестьяне считали, что под Новый год (а именно в этот день с петровских времён отмечали этот праздник) самая "баг´атая Каляд´а". Новогоднюю коляду называли "толстой". В этот день крестьяне подавали колядующим сало, яйца, блины, пироги. Собственно, колядой назывались не столько песнопения, сколько обход всей деревни с поздравлениями и песнями. Обходили не только свою деревню, но часто даже в метель и в морозы ездили по соседним селениям. Любопытно, что сами колядующие зачастую придерживались обычая не есть во время колядок. Ели вечером перед колядованием, а потом за стол садились только через сутки — на следующий вечер.

"Со звездой". М. Гермашев, 1916 г. Фото © Wikipedia

Славящие Христа обязательно делали "звезду" и несли её перед собою. "Звезду" делали из бумаги на палке, а иногда из решета, причём внутрь решета ставили свечу. Кроме "звезды", делали ещё и крест, который украшали венком. Песни пели под окнами каждого дома в деревне.

Самые несознательные крестьяне в этот день гадали, причём делали это не только девицы. Вечером под Новый год гадали на смерть. После ужина крестьяне складывали в миску свои ложки рядком, а утром глядели. Верили — чья ложка ночью перевернулась, тот в этом году умрёт. Кроме того, наливали в глубокую ложку воды и выносили её в сени, на мороз. Если в замёрзшей воде было много пузырьков, считалось, что это к долголетию, а если лёд покрывал ложку тонкой корочкой — это к смерти.

Крестьяне в этот вечер гадали на погоду: вынимали из луковицы 12 чешуек, насыпали в них соль и клали на окно. Если утром в какой-то из чешуек влаги было больше, то верили, что этот месяц будет особенно щедр на дожди. Ну а девицы, конечно, были озадачены сужеными и бегали к поленнице. Там, не глядя, вынимали одно полено: если оно было длинным — жених будет высоким, а если коротким — то низеньким.

На Новый год крестьяне молились о скоте. Этот день считался во многих уездах "скотьим праздником" наравне с днём святого Власия. Поэтому в этот день щедро кормили весь скот и птицу, затворяли хлев, чтобы не впустить беду, резали поросёнка, а после обильного застолья относили кости свиньям. Считалось, что этот странный обряд даст хороший приплод свиней. Некоторые хозяйки не выбрасывали мусор с самого сочельника. Они его копили, чтобы в Новый год сжечь во дворе. Верили: если так сделать, то летом сад и огород не пострадают от нашествия насекомых.

Приметы праздника Обрезания Господня

Фото © Wikipedia

Утром 14 января с тревогой ждали, кто первым войдёт в дом. Если женщина — быть беде. Поэтому часто с утра деревню обходил мужчина – глава многодетной семьи. В рукавицах он нёс зерно. Он заходил в дома односельчан, поздравлял их с праздником и осыпал всех зерном. Это зерно собирали и хранили до посева.

Если вечер накануне Нового года был тёплым, ждали жаркое лето, если ночью был морозный туман, ждали богатого урожая, а если ночь была звёздной, то это сулило богатый урожай ягод. Метель предвещала злой, беспокойный год, а безветрие и малоснежье предвещали хороший урожай хлебов.

Царский Новый год

Своим указом о переходе России на новое летосчисление и переносе празднования начала года Пётр велел 1 января 1700 года украсить дома сосновыми, еловыми и можжевеловыми ветвями, а в знак веселья обязательно поздравлять друг друга с Новым годом и столетием. На Красной площади были устроены фейерверк, пушечные и ружейные салюты, а москвичам было велено стрелять из мушкетов и пускать ракеты возле своих домов. Фото © mosmuseum.ru

Впервые в истории страны Новый год 14 января (1 января по старому стилю) был отпразднован в 1699 году. Император Пётр I так обосновал перенос праздника с 1 сентября: "Не только в европейских христианских странах, но и в народах славянских, которые с восточною нашею Церковью во всём согласны, как валахи, молдавы, сербы, далматы и самые его великого государя подданные черкесы (малороссы), и все греки, от которых наша вера православная принята, лета свои исчисляют от Рождества Христова восьмой день спустя, то есть января 1-го числа, а не от создания мира".

Поэтому 15 декабря 1699 года в Москве на Красной площади барабанная дробь возвестила о каком-то важном событии. Когда народ собрался у высокого помоста, царский дьяк громко объявил указ царя о том, что отныне летоисчисление в государстве пойдёт от Рождества Христова, а не от сотворения мира, а Новый год подданные императора будут праздновать 1 января. Ради нового летоисчисления царь приказал украсить дворцы и улицы столицы еловыми, можжевеловыми и сосновыми "древами". А беднякам поставить хотя бы по одной ёлочке перед воротами или украсить их еловыми ветками. Эти украшения должны были стоять по 7-е число нового года, то есть по 21 января по григорианскому (новому) календарю.

Год было велено начинать "благодарением Богу и молебнами", а в знак веселья следовало учинить огненные потехи на Красной площади да троекратную стрельбу по всей Москве из пушек, ружей и "ракет". А в течение семи дней по ночам по всему городу жечь костры или смоляные бочки с соломою и сеном. 1 января 1700 года Пётр I сам запустил первый фейерверк, который возвестил начало новой эпохи.

Обрезание Господне

"Обрезание Христа", Преображенский монастырь (Болгария). Фото © Wikipedia

Быть может, именно благодаря Новому году церковный праздник Обрезания Господня не имел на Руси широкого почитания. Светский праздник заслонил собой православный. Но для верующих он остался важным. Ведь смысл его был не только в том, что младенца Христа на восьмой день после рождения обрезали по законам Ветхого Завета, но и в том, что проведённый обряд подтверждал: Христос был явлен людям во плоти, как человек.

Этот праздник сыграл в истории православной церкви важную роль. Уже в I веке возникла ересь — докетизм. Её сторонники верили, что Христос не был человеком, а был только "духом". Свидетельство евангелистов об обрезании доказывало: Спаситель пришёл на землю как Бог и как человек, и первое, что он сделал, это начал исполнять законы своего народа — принял обрезание. "В обрезании Владыка наш явил большее смирение, нежели в рождении Своём: в рождении Он принял образ человека, а в обрезании Он принял образ грешника, как грешник, претерпевая боль, положенную за грех", — писал о событии святитель Димитрий Ростовский.

Сами иудеи объясняют этот обычай весьма туманно. Обряд "брит мила" впервые был совершён Авраамом по прямому указанию Бога. Авраам совершил его, когда ему было 99 лет, и обрезал всех своих потомков старше восьми дней. Одни иудейские священники считают, что так он "исправил несовершенное тело", а другие же приписывают обряду мистический смысл и верят, что обрезание позволило Аврааму лучше воспринимать Бога и пророчествовать. Третьи же верят, что обрезание каким-то образом даёт иудеям возможность "лучше постигать Тору".

Но, конечно, на самом деле обрезание — это видимый символ Завета, союза человека с Богом. А Спаситель принял обрезание не только как исполнение Ветхого Завета, но и во исполнение пророчеств, ведь по ним Христос должен был быть иудеем "из колена Давидова". Первохристиане-иудеи были освобождены от обрезания в сорок девятом году на Апостольском соборе.

Праздник этот на Руси не был столь популярен в народе, возможно, потому что ветхозаветные традиции вообще на Руси не имели особого почитания. Поэтому празднику посвящали не храмы, а отдельные престолы в них.

Крайняя плоть Христа

Святая крайняя плоть. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Holy Prepuce

Многие века между богословами шли жаркие споры о том, куда же делась такая святыня, которая могла бы доказать всему миру и само существование Спасителя, и его воплощение в материальном мире. Одни проводили жизнь в поисках святыни, другие считали, что в момент, когда Иисус Христос вознёсся на небеса, все свидетельства его жизни вознеслись вместе с ним. А один из философов из Ватикана дошёл до того, что решил, что кольца Сатурна и есть крайняя плоть Спасителя.

В Европе в разные времена насчитывалось едва ли не восемь различных реликвий. Правда, узнать, есть ли среди них настоящая, было невозможно, — храмы то и дело грабили, реликвии умыкали, да и католические священники вряд ли были бы рады интересу учёных.

Наиболее известной была реликвия, хранящаяся в Риме, в базилике Иоанна Латеранского. Шведскую святую Бриджит даже посетило видение о том, что святыня в базилике — подлинная. Но узнать это сейчас невозможно, ведь базилику разграбили в 1527 году солдаты Карла V, позарившиеся на церковное золото. Остальные реликвии были уничтожены или пропали во времена Реформации и Французской революции.

В XX веке стала известна реликвия из итальянской деревни Калькаты, которую местные христиане считали той самой реликвией, хранившейся в базилике Иоанна Латеранского. Якобы немецкий солдат, укравший её, успел спрятать украденное в Калькате, где она и была позже найдена. Реликвию почитали на протяжении нескольких сотен лет, пока в XIX веке в аббатстве Шарру не был найден "дубликат" — ещё одна такая же реликвия.

Споры, разгоревшиеся из-за артефактов, были столь жаркими, что вынудили католическую церковь издать в 1900 году постановление, по которому каждый, кто пишет или говорит о крайней плоти Христа, отлучается от католической церкви. А с 1954 года наказание стало ещё более суровым. Такой негодник подвергался "винтади", то есть изгнанию. А Второй Ватиканский собор вообще решил проблему кардинально — просто удалил День Обрезания Господня из календаря католиков.

Впрочем, на жителей Калькаты решение Ватикана долгое время не производило должного впечатления: они продолжали устраивать ежегодные процессии в честь реликвии. Но в 1983 году приходской священник Дарио Манбони вдруг заявил, что реликвию, которую он хранил в шкафу в обувной коробке, украли. И поэтому шествий больше не будет. В дальнейшем он отказался обсуждать этот вопрос, ссылаясь на запрет Ватикана 1900 года.

Фото © histrf.ru Почему в России до сих пор празднуют Старый Новый год? 0 Традиции - это святое. Любовь к праздникам. Старый праздник завершает цикл новогодних каникул для любителей отдохнуть.

Авторы Майя Новик