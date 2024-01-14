Подслушано медсестрой. Какие гадости говорят будущие отцы во время родов

Австралийская медсестра Анна Паскарелла помогает принимать роды и участвует в послеродовом уходе. Недавно она поделилась в "ТикТоке" неоднозначными фразами, которых наслушалась за эти годы от отцов.

"Родить не так уж и сложно" — самое популярное из этих заявлений. Но хотя бы довольно безобидное. В практике Анны были и куда более резкие высказывания. Например, один папаша спросил, как ему провести тест на отцовство, — прямо в тот момент, когда его девушка тужилась.

Анна Паскарелла. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) /anna_thenurse

Многие мужчины жаловались на трансформацию тела партнёрши. "Её влагалище никогда не будет прежним", — сокрушался один из них. А другой даже попросил "наложить дополнительный шов", чтобы этого избежать.

Так действительно когда-то делали: считалось, что это ускоряет заживление разрывов. Но методика давно устарела, потому что шов не приносит никакой пользы, зато вызывает дискомфорт и даже боль у женщины.

Фото © "Немножко беременна". Режиссёр Джадд Апатоу, сценарист Джадд Апатоу / Kinopoisk.ru

Один мужчина, услышав крики рожающей жены, спросил Анну: "Неужели ей так больно?" Другой попросил не давать супруге никаких обезболивающих, даже если она будет настаивать на этом.

Возможно, он просто решил сэкономить, как и его "брат по несчастью", который отказался оплачивать счёт в размере 8 тысяч долларов. Его жена выбрала дорогостоящую эпидуральную анестезию, которая облегчает роды. Но, по его мнению, это была не необходимость, а роскошь.

Фото © "Джуниор". Режиссёр Айвен Райтман, сценарист Кевин Уэйд / Kinopoisk.ru

Некоторые отцы настолько не вовлечены в процесс, что позволяют себе вопросы типа: "Как думаете, скоро он родится? Я уже проголодался". Один мужчина всё время ныл: "Ну почему так долго?" Другой зевал и жаловался на боль в спине из-за того, что спит на стуле.

Даже мужья, которые находятся прямо рядом с жёнами во время родов, не всегда следят за языком. Некоторые отчитывают партнёрш за то, что они "слишком громкие" или "недостаточно стараются". А один супруг предпочёл семье работу: бросил руку рожающей жены и ушёл отвечать на "срочный звонок".