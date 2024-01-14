Эти 5 растений опасно держать в квартире, где живут старики

Конечно, многие комнатные растения благоприятно влияют на человека — они и воздух насыщают кислородом, и иммунитет укрепляют, да и просто глаз радуют. А если мы скажем, что некоторые растения в доме способны убить вашу бабушку? И это не шутка. Действительно, велики шансы, что безобидный красивый цветочек на самом деле очень опасен и ядовит. И если молодому человеку хоть бы хны от этого, лишь бы не ел его только, то в пожилом возрасте цветик может стать причиной обострения болезней. И вот самые опасные.

1. Герань — удушающий аромат

Какие комнатные цветы опасно разводить пенсионерам. Фото © Shutterstock

Так бывает, что самые с виду невинные, душистые и цветущие домашние растения становятся бомбой замедленного действия для проживающих по соседству с ними стариков. Это мы сейчас о паразитке герани, которую так любят хозяйки: поливают её, подкармливают, пересаживают. А тем временем она день за днём убивает бабулю, безжалостнее, чем Раскольников. Прекрасная обитательница многих подоконников вызывает у людей сильнейшую аллергию, ужасный насморк и сыпь на коже. Дело в том, что на листьях у этого растения скапливается опасное вещество — primin. Оно может затруднить дыхание, а в случае со слабыми лёгкими стариков и вовсе удушить человека.

2. Монстера — просто монстр

Монстера — вообще, растение привыкшее жить в тропиках поблизости с лианами. На территории родных и жарких просторов она цветёт и плодоносит круглый год, и вот ей пришлось жить в России, с суровыми зимами и обычаями. Странно, что цветок не приходит во сне, забрызгивая ядом человека. На самом деле это растение поглощает очень много воздуха, в котором пожилые люди так сильно нуждаются. Кроме того, у монстеры ядовитые листья. При попадании сока на слизистые может возникнуть воспаление и жжение.

3. Фикус — если только руками не трогать

Уберите эти домашние растения-убийцы с подоконников ваших бабушек. Фото © Shutterstock

Одно из наиболее популярных домашних растений у россиян — фикус. Этот зелёный тип очень неоднозначен. Вреден может быть в тех случаях, когда его едят или используют в лечебных целях. Всё дело в млечном соке, вызывающем аллергические реакции, дерматит и раздражения при попадании на кожу. Съеденный листок фикуса может повлечь за собой боль, отёк слизистой, рвоту и диарею. К сожалению, совсем не прикасаться к цветку не получится, поэтому его тоже стоит отнести к потенциально опасным растениям для старших родственников.

4. Азалия — нектар-убийца

Ядовитый сок у азалии спрятан не только в листьях растения, но и в нектаре цветков. Если эта гадость попадёт в организм, причём даже молодой, не говоря уже о стариках, то вызовет обильное слюноотделение, водопад слёз, соплей и даже рвоту. А если дома ещё и не очень хорошо с вентиляцией, то ежедневная головная боль и мигрени из-за азалии человеку обеспечены.

5. Токсичное "женское счастье"

Эти 5 комнатных растений опасны для здоровья стариков. Фото © Shutterstock