8 историй о крутых мужьях, доказывающих, что российские мужчины — лучшие

Собрали 10 историй о крутых российских мужьях, которые своими примерами поставили очень высокую планку всем остальным. Эти ребята доказывают, что любовь, забота и поддержка могут сделать жизнь женщин в разы счастливее. Немного вдохновения — ниже.

"Вышла замуж в 22 года, мужу было 23. Детей решили заводить ближе к тридцати, когда своя квартира появится, карьера будет построена и мир посмотрим. Так и сделали, в 29 лет я родила сына, в 32 — дочь. У нас счастливая семья. Муж у меня чудесный, заботливый и любящий. Дети здоровые, мы всем обеспечены. Но как же нас за те семь лет доставали родственники. "Рожайте! Вы что, бесплодные? Рожайте срочно!" Свекровь даже начала на меня наговаривать, что я бесплодна. Внуков она своих, кстати, не видела — муж так и не простил её", — "Подслушано".

"Я, бывает, до чёртиков устаю на работе и засыпаю на ходу. Если в очередной раз усну за компьютером, муж меня нежно и аккуратно положит на кровать, укроет одеялом, проверит, стоит ли на моём телефоне будильник на завтра, чтобы не проспала, ещё и кота нашего под бок мне подсунет, чтобы спалось ещё слаще. В эти моменты я самая счастливая", — "Подслушано".

Истории о российских мужьях, которые делают жизнь своих женщин счастливее. Фото © Shutterstock

"Я, мягко говоря, девушка нехрупкая, но мой любимый муж трясётся за меня, как за хрустальную. И вот недавно обсуждали мы с ним тему детей, родов, что они меня повергают в ужас и прочее. На что он очень робко признался, что жалеет, что не может сам родить, ибо мысль, что мне будет больно, ему невыносима", — "Подслушано".

"Живём с мужем в собственном доме, есть автомобиль. Я разработчик мобильных приложений, муж занимается садоводством. Имеем хороший стабильный доход. У нас трое прекрасных детей, с которыми проводим выходные, много путешествуем. Но 12 лет назад, когда мы только поженились, у нас не было ничего. Я работала продавцом, а муж — на заводе. Большая часть семейного дохода шла на оплату съёмной квартиры. Мы каждый день трудились и добились благополучия, о котором мечтали. Я счастлива!" — "Подслушано".

Настоящая сила в маленьких моментах: истории о заботливых мужьях. Фото © Shutterstock

"Родители воспитывали в строгости, экстремальные увлечения или многодневные походы с друзьями были под запретом, гулять отпускали до заката и так далее. Знакомые подшучивали, что выйду замуж и так ничего в жизни не попробую. Теперь мы с мужем путешествуем, он учит меня кататься на сноуборде, гуляем ночами по историческим местам города, как же я счастлива! Выйдя замуж, обрела свободу. Такой вот счастливый парадокс", — "Подслушано".

"В начале отношений с парнем постоянно считала "круглые даты": месяц со дня встречи, месяц отношений, 100 дней вместе и т.д. Молодой человек никогда не запоминал этого, мне было обидно. И тогда он сказал: "Считают дни только тогда, когда тебе плохо! В армии, например, или в тюрьме. А с тобой я счастлив, не собираюсь считать дни, проведённые с тобой, надеюсь, что будем вместе всегда". Прошло пять лет, молодой человек — мой любимый муж и мы вместе постоянно забываем наши "годовщины", — "Подслушано".

Преданность и любовь: 8 примеров прекрасных российских мужей. Фото © Shutterstock

"В детстве мечтала вынести раскладушку ночью на улицу и наслаждаться звёздным небом, но как-то всё не получалось. То мама не разрешала, то комаров тучи. Теперь у меня свой дом за городом, огромное звёздное небо и большая широкая скамейка во дворе. Мой любимый муж приносит подушку, плед, и я могу часами лежать, балдеть от удовольствия, глядя в свою мечту", — "Подслушано".

"В браке почти 14 лет. За всё это время ни разу не готовила еду, даже яичницу, всё готовит мой любимый муж. Нет, он не домохозяин, он руководитель фирмы, но очень любит готовить, делает быстро и вкусно. Как-то раз уехал он в командировку на два дня, пришлось ребёнку делать ужин; что-то варганю типа пельменей и слышу, что сын мужу звонит и спрашивает: "Папа, мама есть готовит, это есть можно? Я не отравлюсь?" Так стыдно никогда не было", — "Подслушано".