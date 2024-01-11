Солист "Щенков" не смог обжаловать арест за концерт в образе рэпера Vacio с "голой вечеринки"

Солисту группы "Щенки" Максиму Тесли (Максим Моисеев), получившему административный арест на десять суток после концерта, где выступил, надев на себя только один носок, да и то не на ногу, не удалось оспорить выбранное районным судом наказание. Об этом говорится в сообщении пресс-службы судов Санкт-Петербурга.