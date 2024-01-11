Солист "Щенков" не смог обжаловать арест за концерт в образе рэпера Vacio с "голой вечеринки"
Солисту "Щенков" Тесли, выступившему в одном носке, не удалось обжаловать арест
Солист группы "Щенки" Максим Тесли (Моисеев) в зале суда. Обложка © t.me / Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Солисту группы "Щенки" Максиму Тесли (Максим Моисеев), получившему административный арест на десять суток после концерта, где выступил, надев на себя только один носок, да и то не на ногу, не удалось оспорить выбранное районным судом наказание. Об этом говорится в сообщении пресс-службы судов Санкт-Петербурга.
"Постановление районного суда оставлено без изменения, жалоба без удовлетворения", — сказано в публикации.
Напомним, что солиста группы "Щенки" Максима Моисеева задержали в аэропорту Пулково после того, как он повторил голый перформанс рэпера Vacio, выступив с концертом в петербургском клубе в одном носке, надетом на половой орган. В образе фронтмена "Щенков" усмотрели мелкое хулиганство и арестовали на десять суток. Сам Максим назвал свою выходку с носком неуместной.