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9 января, 14:52

Солиста группы "Щенки" арестовали на 10 суток после голого перформанса в стиле Vacio

Солист группы "Щенки" Максим Тесли арестован на 10 суток

Солист группы "Щенки" Максим Тесли (настоящее имя Максим Моисеев). Фото © vk.com / ЩЕНКИ

Солист группы "Щенки" Максим Тесли (настоящее имя Максим Моисеев). Фото © vk.com / ЩЕНКИ

Солиста рок-группы "Щенки" Максима Тесли (настоящее имя Максим Моисеев) арестовали на 10 суток за "голый концерт" в Санкт-Петербурге. 37-летнему музыканту вменили статью "Мелкое хулиганство".

В петербургском клубе открестились от голого перформанса солиста "Щенков" в стиле Vacio
В петербургском клубе открестились от голого перформанса солиста "Щенков" в стиле Vacio

Напомним, что солиста группы "Щенки" Максима Моисеева задержали в аэропорту Пулково после того, как он повторил голый перформанс рэпера Vacio, выступив с концертом в петербургском клубе в одном носке, надетом на половой орган. В образе фронтмена "Щенков" усмотрели состав административного дела за мелкое хулиганство. Позже Максим Тесли назвал свою выходку с носком неуместной.

Кстати, оказалось, что несколько лет назад Моисеев уже выходил на сцену ровно в таком же "наряде", отдавая дань американским рокерам из Red Hot Chili Peppers, которые в 90-е несколько раз выступали голыми с носками, натянутыми на причинные места.

Александра Вишнякова
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