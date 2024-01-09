Солиста группы "Щенки" арестовали на 10 суток после голого перформанса в стиле Vacio
Солист группы "Щенки" Максим Тесли арестован на 10 суток
Солист группы "Щенки" Максим Тесли (настоящее имя Максим Моисеев). Фото © vk.com / ЩЕНКИ
Солиста рок-группы "Щенки" Максима Тесли (настоящее имя Максим Моисеев) арестовали на 10 суток за "голый концерт" в Санкт-Петербурге. 37-летнему музыканту вменили статью "Мелкое хулиганство".
Напомним, что солиста группы "Щенки" Максима Моисеева задержали в аэропорту Пулково после того, как он повторил голый перформанс рэпера Vacio, выступив с концертом в петербургском клубе в одном носке, надетом на половой орган. В образе фронтмена "Щенков" усмотрели состав административного дела за мелкое хулиганство. Позже Максим Тесли назвал свою выходку с носком неуместной.
Кстати, оказалось, что несколько лет назад Моисеев уже выходил на сцену ровно в таком же "наряде", отдавая дань американским рокерам из Red Hot Chili Peppers, которые в 90-е несколько раз выступали голыми с носками, натянутыми на причинные места.