В петербургском клубе открестились от голого перформанса солиста "Щенков" в стиле Vacio
В клубе MOD заявили, что не согласовывали раздевание солиста "Щенков" Моисеева
Выход на сцену солиста группы "Щенки" Максима Тесли (Моисеева) в одном носке, надетом на половой орган, и его дальнейшее раздевание в ходе отгремевшего накануне концерта не было согласовано, заявили "Газете.ru" в петербургском клубе MOD. Там открестились от голого перформанса в стиле рэпера Vacio.
"Клуб не имеет к этому никакого отношения, для всех это было неожиданностью. Ну и, конечно же, [клуб] не поощряет такое поведение", — утверждают представители площадки.
Напомним, на недавнем концерте в клубе MOD Максим Тесли вышел на сцену с надетым на половой орган носком. По данным "Mash на Мойке", на следующий день музыканта задержали в петербургском аэропорту Пулково при попытке покинуть Россию. В действиях Тесли усмотрели состав мелкого хулиганства.
Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / maxim_tesli