В петербургском клубе открестились от голого перформанса солиста "Щенков" в стиле Vacio

Выход на сцену солиста группы "Щенки" Максима Тесли (Моисеева) в одном носке, надетом на половой орган, и его дальнейшее раздевание в ходе отгремевшего накануне концерта не было согласовано, заявили "Газете.ru" в петербургском клубе MOD. Там открестились от голого перформанса в стиле рэпера Vacio.

"Клуб не имеет к этому никакого отношения, для всех это было неожиданностью. Ну и, конечно же, [клуб] не поощряет такое поведение", — утверждают представители площадки.