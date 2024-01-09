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9 января, 12:47

В петербургском клубе открестились от голого перформанса солиста "Щенков" в стиле Vacio

В клубе MOD заявили, что не согласовывали раздевание солиста "Щенков" Моисеева

Выход на сцену солиста группы "Щенки" Максима Тесли (Моисеева) в одном носке, надетом на половой орган, и его дальнейшее раздевание в ходе отгремевшего накануне концерта не было согласовано, заявили "Газете.ru" в петербургском клубе MOD. Там открестились от голого перформанса в стиле рэпера Vacio.

"Клуб не имеет к этому никакого отношения, для всех это было неожиданностью. Ну и, конечно же, [клуб] не поощряет такое поведение", — утверждают представители площадки.

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Напомним, на недавнем концерте в клубе MOD Максим Тесли вышел на сцену с надетым на половой орган носком. По данным "Mash на Мойке", на следующий день музыканта задержали в петербургском аэропорту Пулково при попытке покинуть Россию. В действиях Тесли усмотрели состав мелкого хулиганства.

Обложка ©

Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / maxim_tesli

Матвей Константинов
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