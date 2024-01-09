Солиста группы "Щенки" задержали в Пулково после голого перформанса в стиле Vacio

Солист группы "Щенки" Максим Моисеев во время концерта в Санкт-Петербурге. Обложка © "Mash на Мойке"

За день до этого Моисеев повторил голый перформанс рэпера Vacio, выступив с концертом в петербургском клубе в одном носке, надетом на половой орган. По данным телеграм-канала, в образе фронтмена "Щенков" усмотрели состав административного дела за мелкое хулиганство.