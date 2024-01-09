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Солиста группы "Щенки" задержали в Пулково после голого перформанса в стиле Vacio

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Солиста группы "Щенки" задержали в Пулково после голого перформанса в стиле Vacio

Солиста группы "Щенки" Максима Моисеева задержали в аэропорту Пулково

9 января, 07:30
Солист группы "Щенки" Максим Моисеев во время концерта в Санкт-Петербурге. Обложка © "Mash на Мойке"

Солист группы "Щенки" Максим Моисеев во время концерта в Санкт-Петербурге. Обложка © "Mash на Мойке"

Солиста группы "Щенки" Максима Моисеева задержали в петербургском аэропорту Пулково вечером 8 января: музыкант планировал покинуть страну, сообщает "Mash на Мойке".

За день до этого Моисеев повторил голый перформанс рэпера Vacio, выступив с концертом в петербургском клубе в одном носке, надетом на половой орган. По данным телеграм-канала, в образе фронтмена "Щенков" усмотрели состав административного дела за мелкое хулиганство.

"Mash на Мойке" уточняет, что из Пулково певец собирался улететь в Екатеринбург, а оттуда — в Казахстан. Но сейчас Моисеев сидит в изоляторе временного содержания.

Сидящий под арестом самый голый участник вечеринки Ивлеевой получил повестку в военкомат
Сидящий под арестом самый голый участник вечеринки Ивлеевой получил повестку в военкомат

Как ранее сообщал Лайф, рэпер Vacio (Николай Васильев) стал широко известным после участия в скандальной вечеринке блогерши Насти Ивлеевой. Васильев оказался самым голым на этой тусовке — он пришёл в одном носке на причинном месте. После широкого резонанса певца арестовали на 15 суток и оштрафовали на 200 тысяч рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Музыкант тогда принёс извинения и заявил, что хотел просто удивить публику. В минувшую пятницу, 5 января, Васильев должен был выйти из спецприёмника после первого ареста, однако 6 января стало известно, что его вновь задержали и отправили в спецприёмник ещё на 10 суток за мелкое хулиганство.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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