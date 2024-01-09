Солист группы "Щенки" Максим Тесли (настоящее имя Максим Моисеев) назвал свой перформанс с выступлением в одном носке "глупым и неуместным" и раскаялся в содеянном. Об этом он заявил журналистам в Калининском районном суде Петербурга, где сейчас ожидает решения по своему делу. По словам исполнителя, оголять причинные места он не планировал, а имитированный "чехол" в виде носка соскользнул с его чресел во время выступления случайно.

Солист группы "Щенки" Максим Тесли назвал свою выходку с носком неуместной. Видео © "Mash на Мойке"

"Это хаотичный поступок, который, как оказалось, был глупым и неуместным", — приводит слова Моисеева "Mash на Мойке".