Солист группы "Щенки" Максим Тесли назвал свою выходку с носком неуместной
Фото © Vk.com / ЩЕНКИ
Солист группы "Щенки" Максим Тесли (настоящее имя Максим Моисеев) назвал свой перформанс с выступлением в одном носке "глупым и неуместным" и раскаялся в содеянном. Об этом он заявил журналистам в Калининском районном суде Петербурга, где сейчас ожидает решения по своему делу. По словам исполнителя, оголять причинные места он не планировал, а имитированный "чехол" в виде носка соскользнул с его чресел во время выступления случайно.
Солист группы "Щенки" Максим Тесли назвал свою выходку с носком неуместной. Видео © "Mash на Мойке"
"Это хаотичный поступок, который, как оказалось, был глупым и неуместным", — приводит слова Моисеева "Mash на Мойке".
Напомним, что солиста группы "Щенки" Максима Моисеева задержали в аэропорту Пулково после того, как он повторил голый перформанс рэпера Vacio, выступив с концертом в петербургском клубе в одном носке, надетом на половой орган. По некоторым данным, в образе фронтмена "Щенков" усмотрели состав административного дела за мелкое хулиганство. Кстати, оказалось, что несколько лет назад Моисеев уже выходил на сцену ровно в таком же "наряде", отдавая дань американским рокерам из Red Hot Chili Peppers, которые в 90-е несколько раз выступали голыми с носками, натянутыми на причинные места.