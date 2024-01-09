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Солиста группы "Щенки" арестовали на 10 суток после голого перформанса в стиле Vacio

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Арестованному солисту группы "Щенки" вручили повестку в военкомат

9 января, 15:41
Солист рок-группы "Щенки" Максим Тесли (настоящее имя Максим Моисеев). Фото © Телеграм-канал Объединённой пресс-службы судов Санкт-Петербурга

Солист рок-группы "Щенки" Максим Тесли (настоящее имя Максим Моисеев). Фото © Телеграм-канал Объединённой пресс-службы судов Санкт-Петербурга

Солисту рок-группы "Щенки" Максиму Тесли (настоящее имя Максим Моисеев), арестованному на десять суток за "голый концерт" в Санкт-Петербурге, также вручили повестку в военкомат. Об этом узнал "Mash на Мойке".

По данным телеграм-канала, это сделано для постановки на воинский учёт и уточнения данных.

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Напомним, что солиста группы "Щенки" Максима Моисеева задержали в аэропорту Пулково после того, как он повторил голый перформанс рэпера Vacio, выступив с концертом в петербургском клубе в одном носке, надетом на половой орган. В образе фронтмена "Щенков" усмотрели мелкое хулиганство и арестовали на десять суток. Сам Максим назвал свою выходку с носком неуместной.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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