Дни Силы в январе 2024 года: когда ждать и что получим? При планировании важных дел и событий важно учитывать положение планет. Ведь именно от того, в какой фазе они будут находиться, зависит результат задуманного. Но когда именно в первый месяц года ждать удачные дни? 11 января, 15:12 Обложка © Shutterstock

Приход нового года несёт в себе обещание перемен и благоприятных возможностей. Особенно это касается некоторых ключевых дат в январе, которые могут оказать положительное влияние на нашу жизнь. Они дадут силу, внутренний подъём, а обстоятельства будут складываться как нельзя лучше.

Первое новолуние 2024 года — 11 января

Кармическое Новолуние заставит людей распланировать весь 2024 год. Фото © Shutterstock

Лунный календарь верно указывает, что самые благоприятные дни в новом году выпадают на даты, когда Луна в знаках зодиака Дева, Скорпион, Козерог, Водолей и Овен, они активно ведут нас к получению желаемого.

Сегодня мы встретили первое Кармическое Новолуние года Дракона. Новорождённая Луна в знаке зодиака Козерог активирует наши потаённые намерения, запрограммирует на счастье и успех в бизнесе.

Передвижение Меркурия в созвездие Козерога — 14 января 2024 года

В какие дни января 2024-го настанет время удачи, когда сами звёзды помогают человечеству. Фото © Shutterstock

Планета осядет в земном знаке аж до прихода февраля. Однако сами сутки начала транзита порадуют позитивом. Меркурий гармоничен с Козерогом, хотя особо ярких событий 14 января тоже ждать не приходится. Просто у многих людей откроется второе дыхание и проснётся невероятное стремление к труду. Захочется возвыситься во всём, внутренне и умственно развиваться.

Венера в знаке зодиака Козерог — 23 января 2024 года

Какие дни января 2024 года наиболее благоприятные для важных решений. Фото © Shutterstock

Венера, планета любви и физического состояния, вступает в знак зодиака Козерог, придавая укрепление физическому состоянию и энергии. Этот период будет характеризоваться плавным, но заметным приливом сил, однако не стоит забывать о мере и балансе.

Полнолуние — 25 января 2024 года

Волчья Луна: когда будет полнолуние в январе 2024 года. Фото © Shutterstock

Точная дата, когда полнолуние в этом месяце выпало на праздник Татьянин день, которая покровительствует студентам, школьникам и всем, кто осваивает что-то новое. В это время зазываем стабильность в дом, заманиваем деньги в свой кошелёк, призываем Луну в помощники во всех важных делах и начинаниях.

Сильное полнолуние в четверг, 25 января 2024 года, произойдёт в знаке зодиака Лев — стихия Огня. Это один из самых благоприятных дней первого месяца нового года для романтики, семейных праздников, общения с друзьями и близкими по духу людьми.

Просите святую Татьяну послать благословение на исполнение желаний, чтобы она стала надёжной защитницей в дороге, на экзамене или в сложной жизненной ситуации.

Выход Урана из ретроградности — 27 января 2024 года

В новый год с новыми возможностями: дни силы в январе 2024-го. Фото © Shutterstock

Вообще, эти сутки в некотором роде опасны за счёт негативного соединения Марс – Меркурий. Но Уран, выходящий на прямую линию, собьёт основной накал и сможет компенсировать влияние аспекта, добавив ещё и порцию благотворной энергетики. Время может оказаться насыщенным разными случайностями и приятными событиями. Причём хорошее может быть заметно не сразу, главное — не ругать судьбу, немного подождать, и всё проявится.

Авторы Виктория Дитрих