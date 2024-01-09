"Только наши люди…": 12 лучших высказываний Задорного о русских
"Ну тупые", — любил повторять сатирик со сцены. Это была коронная фраза Задорного, брошенная в огород западного мышления, кардинально отличающегося от русского. Кто такие "наши люди" и в чём заключается их гениальность? Давайте вспомним.
В чём особенность русских людей и почему нас не завоевать Западу, по мнению Задорнова. Обложка © ТАСС / Сергей Виноградов
Писатель-юморист Михаил Задорнов особо тонко чувствовал русскую душу, российский менталитет и постсоветское поведение. Поэтому сравнивать соотечественников с западными народами у него получалось особо задорно. Выступая со сцены, сатирик объяснял, почему европейцы никогда не поймут ни нас, ни русский менталитет. Вот что он говорил о народе в своих монологах.
- "Сочетание приобретённой находчивости с врождённой неприхотливостью делает нашего человека практически неуязвимым в любой ситуации".
- "Только в России человек может на ночь напиться чая, а потом полночи думать: сейчас в туалет сходить или всё-таки до утра дотерпеть?"
- "Как же надо было разочароваться в людях, чтобы словом "дружба" назвать бензопилу".
Кто такой "наш человек" и почему иностранцам не понять русскую душу
Лучшие высказывания Михаила Задорнова о своеобразии русского менталитета. Фото © ТАСС / Ura.ru / Александр Мамаев
Его юмор понимал каждый человек и в Советском Союзе, и в России. Вот отличный пример шуток Задорнова о том, почему иностранцам лучше с нами не связываться.
- "Русские дети в США решили прикольнуться. Запустили в школу три свиньи и у каждой на спине нарисовали краской цифры: 1, 2 и 4. Американская полиция неделю искала свинью под номером три".
- "Иностранцы зря называют нас глупыми и никчёмными. Они сами не шибко умные по сравнению с нами… Конечно, кое-что они тоже изобрели. Телефоны-автоматы, например. Зато мы первыми догадались, как по ним звонить без монеты: засовываешь в щель палочку от эскимо — разговариваешь сколько хочешь".
"Только наши люди…" и "Только у нас…" — знаменитые фразы Задорнова, с которых сатирик начинал многие свои выступления. По словам юмориста, только наши люди купаются прямо под табличкой "Купаться запрещено", только у нас открывают дверь, если в домофоне слышат: "Это я", и только у нас на кухне есть "пакет с полиэтиленовыми пакетами".
- "Только русский человек может по пьяни два часа внушать иностранцу, что мы страна придурков … и дать ему в рожу, когда он согласится".
- "Только русские за границей в забегаловках типа нашего самообслуживания знают, как можно не платить за котлету: надо её перед кассой прикрыть салатным листом или вообще съесть, стоя в очереди, не доходя до кассы".
- "Но главное, что отличает наших от ненаших, в том, что у наших пониженное, если и не вовсе отсутствующее, чувство опасности. Если прошло сообщение, что надвигается тайфун, все туристы из других стран прячутся по своим номерам в отеле. И только наши бегут на берег моря с криками: "Не забудь фотоаппарат! Сфоткаемся на фоне тайфуна! Во повезло!"
Высказывания Задорного про русских женщин
Что отличает русского человека от иностранца, по мнению Михаила Задорнова. Фото © ТАСС / Александр Сенцов и Александр Чумичев
Задорнов не раз говорил и про самобытный характер русской женщины, который выделяет её на фоне девушек других национальностей.
- "Только наши женщины за границей в отелях перед приходом уборщицы прибираются в своём номере и на вопрос мужа, что делаешь, отвечают: "Сейчас уборщица придёт, а у нас не прибрано. Неудобно как-то! Что она о нас, русских, подумает?".
- "Там никогда не увидишь итальянку, которая поверх лака для ногтей наносит ещё слой клея БФ-6, чтобы этот лак не сразу облупился. Ни одна француженка не додумается отложить порванные колготки, чтобы потом надеть их под брюки на субботник!"
- "Только наша женщина, когда пылесосит, поднимает застрявшую в ковре ниточку и бросает её обратно на ковёр, давая пылесосу ещё один шанс".
- "Только наша женщина, купив мясорубку, просит мужа объяснить, как мясорубка работает "на пальцах".
Но не только юмором известен сатирик. Лайф уже рассказывал, как Задорнов предсказал некоторые события, происходящие сейчас в мире. И не кажется, что это просто совпадение. Вдруг юморист что-то знал?