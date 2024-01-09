"Только наши люди…": 12 лучших высказываний Задорного о русских

Писатель-юморист Михаил Задорнов особо тонко чувствовал русскую душу, российский менталитет и постсоветское поведение. Поэтому сравнивать соотечественников с западными народами у него получалось особо задорно. Выступая со сцены, сатирик объяснял, почему европейцы никогда не поймут ни нас, ни русский менталитет. Вот что он говорил о народе в своих монологах.

"Сочетание приобретённой находчивости с врождённой неприхотливостью делает нашего человека практически неуязвимым в любой ситуации".

"Только в России человек может на ночь напиться чая, а потом полночи думать: сейчас в туалет сходить или всё-таки до утра дотерпеть?"

"Как же надо было разочароваться в людях, чтобы словом "дружба" назвать бензопилу".

Кто такой "наш человек" и почему иностранцам не понять русскую душу

Лучшие высказывания Михаила Задорнова о своеобразии русского менталитета. Фото © ТАСС / Ura.ru / Александр Мамаев

Его юмор понимал каждый человек и в Советском Союзе, и в России. Вот отличный пример шуток Задорнова о том, почему иностранцам лучше с нами не связываться.

"Русские дети в США решили прикольнуться. Запустили в школу три свиньи и у каждой на спине нарисовали краской цифры: 1, 2 и 4. Американская полиция неделю искала свинью под номером три".

"Иностранцы зря называют нас глупыми и никчёмными. Они сами не шибко умные по сравнению с нами… Конечно, кое-что они тоже изобрели. Телефоны-автоматы, например. Зато мы первыми догадались, как по ним звонить без монеты: засовываешь в щель палочку от эскимо — разговариваешь сколько хочешь".

"Только наши люди…" и "Только у нас…" — знаменитые фразы Задорнова, с которых сатирик начинал многие свои выступления. По словам юмориста, только наши люди купаются прямо под табличкой "Купаться запрещено", только у нас открывают дверь, если в домофоне слышат: "Это я", и только у нас на кухне есть "пакет с полиэтиленовыми пакетами".

"Только русский человек может по пьяни два часа внушать иностранцу, что мы страна придурков … и дать ему в рожу, когда он согласится".

"Только русские за границей в забегаловках типа нашего самообслуживания знают, как можно не платить за котлету: надо её перед кассой прикрыть салатным листом или вообще съесть, стоя в очереди, не доходя до кассы".

"Но главное, что отличает наших от ненаших, в том, что у наших пониженное, если и не вовсе отсутствующее, чувство опасности. Если прошло сообщение, что надвигается тайфун, все туристы из других стран прячутся по своим номерам в отеле. И только наши бегут на берег моря с криками: "Не забудь фотоаппарат! Сфоткаемся на фоне тайфуна! Во повезло!"

Высказывания Задорного про русских женщин

Что отличает русского человека от иностранца, по мнению Михаила Задорнова. Фото © ТАСС / Александр Сенцов и Александр Чумичев

Задорнов не раз говорил и про самобытный характер русской женщины, который выделяет её на фоне девушек других национальностей.

"Только наши женщины за границей в отелях перед приходом уборщицы прибираются в своём номере и на вопрос мужа, что делаешь, отвечают: "Сейчас уборщица придёт, а у нас не прибрано. Неудобно как-то! Что она о нас, русских, подумает?".

"Там никогда не увидишь итальянку, которая поверх лака для ногтей наносит ещё слой клея БФ-6, чтобы этот лак не сразу облупился. Ни одна француженка не додумается отложить порванные колготки, чтобы потом надеть их под брюки на субботник!"

"Только наша женщина, когда пылесосит, поднимает застрявшую в ковре ниточку и бросает её обратно на ковёр, давая пылесосу ещё один шанс".

"Только наша женщина, купив мясорубку, просит мужа объяснить, как мясорубка работает "на пальцах".