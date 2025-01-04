Авиакатастрофа в Казахстане
Новый год
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 января, 08:00

Тест: Холод вам нипочём, если сможете угадать фильмы СССР по зимнему кадру на 7/7

Если за окном пурга и вьюга, то лучше горячего чая вас согреют только легендарные советские истории. Давайте выберем фильм на вечер вместе!

Когда вся природа уже оделась в белоснежное покрывало и замерла в ожидании тепла, самое время погрузиться в мир советского кино, где каждый кадр олицетворяет ту самую атмосферу волшебства и зимней сказки. Ведь фон и пейзажи в фильмах СССР можно по праву считать одними из главных составляющих сюжета и драматургии. Предлагаем проверить смекалку и фотографическую память и отгадать культовые картины ушедшей эпохи всего лишь по одному зимнему кадру!

Не успели сжечь бумажку с мечтой в новогоднюю ночь? Так ведь это отличный повод отправиться в путешествие к магическому месту и загадать заветное желание с удвоенной силой! Скорее смотрите, что это за места, и бегите собирать чемодан. А если пока не готовы к таким радикальным действиям, то даже простые мелочи могут изменить жизнь к лучшему. Чего ожидать каждому знаку зодиака в 2025 году, рассказала одна из самых авторитетных астрологов Тамара Глоба.

Китайский гороскоп 2025: Как Собаке ужиться с Зелёной Змеёй и каким окажется её год
Китайский гороскоп 2025: Как Собаке ужиться с Зелёной Змеёй и каким окажется её год
Обложка ©

Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», режиссёр Эльдар Рязанов, сценарист Эмиль Брагинский / Kinopoisk

Виктория Мишинкина
  • Wow
  • Тесты и квизы
  • ссср
  • зима
  • Ностальгия
  • Кино и сериалы
  • Интересное
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar