Тест: Холод вам нипочём, если сможете угадать фильмы СССР по зимнему кадру на 7/7
Если за окном пурга и вьюга, то лучше горячего чая вас согреют только легендарные советские истории. Давайте выберем фильм на вечер вместе!
Когда вся природа уже оделась в белоснежное покрывало и замерла в ожидании тепла, самое время погрузиться в мир советского кино, где каждый кадр олицетворяет ту самую атмосферу волшебства и зимней сказки. Ведь фон и пейзажи в фильмах СССР можно по праву считать одними из главных составляющих сюжета и драматургии. Предлагаем проверить смекалку и фотографическую память и отгадать культовые картины ушедшей эпохи всего лишь по одному зимнему кадру!
Не успели сжечь бумажку с мечтой в новогоднюю ночь? Так ведь это отличный повод отправиться в путешествие к магическому месту и загадать заветное желание с удвоенной силой! Скорее смотрите, что это за места, и бегите собирать чемодан. А если пока не готовы к таким радикальным действиям, то даже простые мелочи могут изменить жизнь к лучшему. Чего ожидать каждому знаку зодиака в 2025 году, рассказала одна из самых авторитетных астрологов Тамара Глоба.
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Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», режиссёр Эльдар Рязанов, сценарист Эмиль Брагинский / Kinopoisk