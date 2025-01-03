Почему коты так любят новогодние ёлки и как их отучить пакостить в праздники: 7 лайфхаков

Каждый год перед праздниками владельцы котов готовятся к неизбежному — заваленной ёлке и разбитым игрушкам. Мурзики и Барсики с детства знают: новогоднее дерево — это не просто украшение, это настоящее поле для охоты. В ярких игрушках, мишуре и шуршащем дождике они видят не только красоту, но и возможность реализовать свои природные инстинкты. Но почему же именно новогодняя ёлка так привлекает пушистиков? Life.ru сейчас расскажет.

Почему коты так любят ёлки: инстинкт охотника

Как отучить кошку портить новогоднюю ёлку. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Pickless

Кошки по своей природе — хищники и исследователи. Новогодняя ёлка — это не просто элемент интерьера, это настоящий объект для охоты. В дикой природе усатые часто лазят по деревьям, преследуют добычу и исследуют новые места. Когда в доме появляется ёлка, котёнок воспринимает её как потенциальную «игрушку», к которой нужно приложить все свои охотничьи усилия.

Ёлка, особенно натуральная, приносит в дом новые запахи — хвойные, свежие и дикие. Для кошек это как уникальная встреча с неизведанным. Плюс иголки и мишура могут выглядеть как новая когтеточка, а игрушки и гирлянды манят как странные, движущиеся объекты. Неудивительно, что коты не могут устоять.

Коты играют с ёлкой из-за скуки

Почему коты и кошки так любят играть с ёлкой? Фото © Freepik

В доме котики часто не могут полностью реализовать свои природные потребности в движении и исследовании. Игрушки, которые предоставляют им хозяева, могут быть недостаточно увлекательными. Ёлка же — это целый новый мир, который доступен для исследования.

Котики нервничают в Новый год сильнее обычного

Как стресс влияет на поведение кота? Фото © Shutterstock / FOTODOM / nadtochiy

Порой кроме любопытства и инстинктов на поведение кота влияют и стрессовые факторы, такие как шумные праздники и большое количество гостей. Это может заставить питомца действовать более агрессивно или хаотично.

Как отучить кота пакостить под Новый год

Можно ли отучить кота бросаться на ёлку? Фото © Freepik / our-team

Отучить кота от игры с ёлкой — задача непростая, но решаемая. Главное — действовать последовательно и терпеливо, используя комбинацию методов. Вот несколько эффективных стратегий.

1. Правильный выбор места для ёлки

Размещение дерева в недоступном месте — это первый шаг к безопасности. Постарайтесь поставить новогоднее деревце в угол комнаты или в помещение, где кот не сможет дотянуться до него. Если есть возможность, установите конструкцию, закрепив её на стене или подвесив под потолком.

2. Отказ от гирлянд и мишуры

Эти украшения — настоящие магнитики для котов. Шуршащие и сверкающие, они провоцируют животных на действия. Лучше отказаться от использования гирлянд или расположить их на верхних ветках, чтобы питомцу было сложно до них добраться.

3. Использование цитрусовых и эфирных масел

Запахи цитрусовых помогут безопасно отучить питомца играть с ёлкой. Фото © Freepik / 8photo

Коты терпеть не могут запах цитрусовых, поэтому обрызгайте нижние ветви ёлки эфирным маслом с цитрусовым ароматом или разместите корки мандаринов вокруг основания дерева. Это поможет отпугнуть питомца.

4. Поставьте «ловушки» для кота

Разложите по полу двусторонний скотч или разместите другие неприятные для кота материалы около ёлки. Липкие поверхности не нравятся пушистым шалунам, и они, скорее всего, будут избегать такого места.

5. Повесьте безопасные игрушки

Если вам не хочется полностью избавляться от игрушек на ёлке, выбирайте менее хрупкие варианты и крепите их подальше от нижних веток. Это не только предотвратит их разрушение, но и снизит риск травм для кота.

6. Привлечение внимания к безопасным развлечениям

Питомцы и Новый год: как отучить кота портить ёлку. Фото © Freepik / stefamerpik

Обеспечьте кота альтернативными игрушками, чтобы он не скучал. Например, шуршащие пакеты или новые игрушки помогут пушистику переключиться с ёлки на что-то более безопасное.

7. Устройте постепенное знакомство с ёлкой

Дайте питомцу время привыкнуть к новому объекту в доме. Не наряжайте ёлку сразу, пусть кот сначала исследует её запах и внешность. Так он меньше заинтересуется украшениями.

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