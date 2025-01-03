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3 января, 13:22

На Солнце произошла первая в 2025 году сильнейшая вспышка класса Х

Первая в этом году вспышка высочайшего класса Х была зафиксирована на Солнце 3 января. Об этом рассказали в Институте прикладной геофизики.

«3 января в 14:39 мск в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка Х1.2 продолжительностью 20 минут», — говорится в сообщении.

В последний раз две мощнейшие вспышки (Х1.1 и Х1.5) зарегистрированы на небесном светиле 30 декабря. Также эксперты заметили ещё шесть вспышек послабее — класса М. Всего существует пять классов мощности вспышек: А, В, С, М и Х. При переходе от одной букве к другой мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой могут достигать Земли. В это время метеочувствительные люди могут чувствовать недомогание. В этот период врачи советуют больше спать, бывать на свежем воздухе и принимать контрастный душ. Кроме того, рекомендуется уменьшить количество потребляемых калорий на треть.

Сигналы из других галактик. Неожиданная версия загадочных вспышек в космосе
Сигналы из других галактик. Неожиданная версия загадочных вспышек в космосе
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freepik

Алёна Зиновьева
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