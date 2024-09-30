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30 сентября, 02:43

Врачи рассказали, как метеозависимым пережить октябрь

Справиться с магнитными бурями метеозависимым поможет дневной сон

Октябрь решил поиздеваться над метеозависимыми людьми и устроить им встряску: три магнитные бури ожидаются в этом месяце. Суммарно они будут длиться 12 дней. О том, как их пережить, пишет URA.ru.

Перед началом магнитных бурь специалисты рекомендуют принять таблетку аспирина для снятия головной боли. Вместе с ней можно добавить в свой стакан воды несколько капелек валерьянки или выпить другое успокоительное. Особо важно иметь под рукой необходимые таблетки людям с ишемической болезнью или перенесёнными инфарктами и инсультами. Также можно рассказать о своей метеозавивимости специалисту, который выпишет необходимые таблетки.

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Помимо медикаментозного лечения, можно прибегнуть и к другим методам борьбы с магнитной бурей. Хорошо помогут восьмичасовой сон, прогулка на свежем воздухе и контрастный душ. Количество потребляемых калорий рекомендуют уменьшить на треть.

Идеальный вариант для метеозавивмых — выходной в день магнитной бури. Однако не у всех получается его достать. Переживать подобные дни на рабочем месте стоит с регулярными перерывами для отдыха. Также важно обратить своё внимание на режим питания и количество потребляемой воды.

Обложка ©

freepik.com / jigsawstocker

Полина Никифорова
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