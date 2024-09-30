Врачи рассказали, как метеозависимым пережить октябрь

Октябрь решил поиздеваться над метеозависимыми людьми и устроить им встряску: три магнитные бури ожидаются в этом месяце. Суммарно они будут длиться 12 дней. О том, как их пережить, пишет URA.ru.

Перед началом магнитных бурь специалисты рекомендуют принять таблетку аспирина для снятия головной боли. Вместе с ней можно добавить в свой стакан воды несколько капелек валерьянки или выпить другое успокоительное. Особо важно иметь под рукой необходимые таблетки людям с ишемической болезнью или перенесёнными инфарктами и инсультами. Также можно рассказать о своей метеозавивимости специалисту, который выпишет необходимые таблетки.

Помимо медикаментозного лечения, можно прибегнуть и к другим методам борьбы с магнитной бурей. Хорошо помогут восьмичасовой сон, прогулка на свежем воздухе и контрастный душ. Количество потребляемых калорий рекомендуют уменьшить на треть.