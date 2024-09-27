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27 сентября, 13:15

Земле предрекли катаклизмы планетарного масштаба из-за роста активности Солнца

Учёный Богачёв заявил о рисках катаклизмов планетарного масштаба из-за Солнца

Ни для кого не секрет, что магнитные вспышки на Солнце становятся причиной сильной головной боли и общего недомогания. Однако они могут вызвать проблемы и посерьёзнее. Какие риски несёт в себе это явление для Земли, объяснил заведующий лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований РАН, доктор физико-математических наук Сергей Богачёв в беседе с aif.ru.

Учёный объяснил, что взрывы (вспышки) на Солнце происходят постоянно, их источник — солнечные пятна. Во время такого взрыва плазма нагревается до десятка миллионов градусов и часто выбрасывается в космос. Она летит в совершенно разных направлениях, поэтому может добраться и до Земли, воздействуя на её магнитное поле и вызывая знакомые многим магнитные бури. И несмотря на то, что солнечная вспышка, даже гигантская, не способна уничтожить биосферу, опасность всё-таки есть.

«Помимо резкого усиления радиации опасны климатические изменения — мощное солнечное событие может уничтожить парниковые газы и нарушить температурный баланс», — объяснил эксперт.

Кроме того, неизвестно, смогут ли выдержать супервспышки на Солнце спутники. Если нет, то это может привести к катаклизмам планетарного масштаба, добавил учёный.

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«Подобные события происходят раз в десятки тысяч лет, а может, и реже. Так что будем надеяться на лучшее», — заключил он.

Напомним, 14 сентября на Солнце была зафиксирована одна из крупнейших вспышек с 2017 года. Это четвёртое по мощности событие в этом солнечном цикле. С учётом расположения вспышки существует небольшая вероятность «касательного удара» по Земле. Изначально вспышке присвоили класс X5.3, но позже его увеличили до X4.5.

Обложка ©

Unsplash / 3dparadise

Алёна Зиновьева
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