Земле предрекли катаклизмы планетарного масштаба из-за роста активности Солнца

Ни для кого не секрет, что магнитные вспышки на Солнце становятся причиной сильной головной боли и общего недомогания. Однако они могут вызвать проблемы и посерьёзнее. Какие риски несёт в себе это явление для Земли, объяснил заведующий лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований РАН, доктор физико-математических наук Сергей Богачёв в беседе с aif.ru.

Учёный объяснил, что взрывы (вспышки) на Солнце происходят постоянно, их источник — солнечные пятна. Во время такого взрыва плазма нагревается до десятка миллионов градусов и часто выбрасывается в космос. Она летит в совершенно разных направлениях, поэтому может добраться и до Земли, воздействуя на её магнитное поле и вызывая знакомые многим магнитные бури. И несмотря на то, что солнечная вспышка, даже гигантская, не способна уничтожить биосферу, опасность всё-таки есть.

«Помимо резкого усиления радиации опасны климатические изменения — мощное солнечное событие может уничтожить парниковые газы и нарушить температурный баланс», — объяснил эксперт.

Кроме того, неизвестно, смогут ли выдержать супервспышки на Солнце спутники. Если нет, то это может привести к катаклизмам планетарного масштаба, добавил учёный.

«Подобные события происходят раз в десятки тысяч лет, а может, и реже. Так что будем надеяться на лучшее», — заключил он.