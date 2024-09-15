На Солнце зафиксирована одна из крупнейших вспышек с 2017 года
14 сентября на Солнце произошла одна из крупнейших вспышек за последние года. Об этом рассказал руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачёв.
«На Солнце произошёл новый, по-настоящему мощный взрыв. Это означает, что это четвёртое по мощности событие в этом солнечном цикле, то есть с 2017 года, когда прошли последние крупные вспышки предыдущего солнечного цикла», — рассказал Богачёв в беседе с РБК.
По словам учёного, взрыв был зафиксирован на восточной стороне Солнца. Он отметил, что с учётом расположения вспышки существует небольшая вероятность «касательного удара» по Земле. Изначально вспышке присвоили класс X5.3, но позже его увеличили до X4.5.
Ранее Life.ru рассказывал, что на Солнце произошла первая за почти месяц вспышка высшего балла X, но учёные предупреждали, что влияния на Землю это не окажет. По их словам, произошедшее событие не является рекордным и в несколько раз уступает другим крупным вспышкам нынешнего цикла.
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