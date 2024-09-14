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14 сентября, 11:24

На Солнце произошла вспышка класса М3.1

14 сентября на Солнце произошла вспышка класса М3.1. Об этом сообщили в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).

«Вспышка была 14 сентября в 10.41 мск в рентгеновском диапазоне, класса M3.1 продолжительностью 32 минуты. Вспышка сопровождалась нарушением КВ-радиосвязи», — сообщили исследователи, передаёт ТАСС.

Солнечные вспышки разделены на пять классов в зависимости от мощности рентгеновского излучения: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите. При переходе к следующему классу мощность увеличивается в 10 раз. Обычно вспышки сопровождаются выбросами солнечной плазмы, которые и вызывают магнитные бури на Земле.

На Солнце произошла первая за месяц вспышка высшего балла
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Ранее Life.ru рассказывал, что на Земле прошла сильная магнитная буря. Шторм разразился днём 12 сентября и к вечеру достиг силы G3 (сильная буря), однако к ночи его интенсивность снизилась. Магнитосфера полностью восстановилась к вечеру 13 сентября. Однако учёные предсказывали, что есть вероятность слабой магнитной бури и в субботу.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / sigurcamp

Александра Мышляева
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