14 сентября на Солнце произошла вспышка класса М3.1. Об этом сообщили в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).

«Вспышка была 14 сентября в 10.41 мск в рентгеновском диапазоне, класса M3.1 продолжительностью 32 минуты. Вспышка сопровождалась нарушением КВ-радиосвязи», — сообщили исследователи, передаёт ТАСС.

Солнечные вспышки разделены на пять классов в зависимости от мощности рентгеновского излучения: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите. При переходе к следующему классу мощность увеличивается в 10 раз. Обычно вспышки сопровождаются выбросами солнечной плазмы, которые и вызывают магнитные бури на Земле.